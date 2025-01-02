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社協：去年政府扶貧獲評26分新高 較前年增5分續不及格 促加強政策措施

【明報專訊】2023年本港兒童貧窮率達22.5%，即約每5個兒童便有一人生活在住戶入息中位數一半或以下的貧窮家庭。社區組織協會與兒童權利關注會昨連續第20年發表民間兒童權利專員報告，評價過去一年政府扶貧表現為26分（100分滿分），按年增5分，整體分數歷屆最高。社協副主任施麗珊認為反映政府扶貧工作有進展，但整體表現仍不及格，促請政府加強扶貧。

10分滿分 房屋政策獲5分

倡每年最少建3.5萬公屋單位

報告就過去一年政府在房屋、教育、社會福利等10項政策及議題評分，以每項10分為滿分，總分100分計算，2024年獲評26分 。其中只有房屋政策及疏忽照顧兒童兩個項目及格，各有5分。

就房屋議題，關注會樂見政府宣布未來10年興建逾30萬個公屋單位，惟當中僅三分之一在首5年落成。關注會認為政府欠缺中短期措施，「遠水難救近火」，建議政府今後每年最少興建3.5萬個公屋單位。報告另建議定立「沒有保護罪」，保護兒童免受虐待或忽略致死。

保障新移民免受歧視「捧蛋」

去年貧富懸殊議題獲評0分，2024年獲4分。關注會指出，政府推出新一期「共創明Teen」計劃，有助兒童擺脫跨代貧窮，惟新一期計劃只有約4000名貧童受惠，相比起全港逾20萬名貧童，計劃杯水車薪。關注會認為現屆政府着眼經濟恢復卻忽略全面扶貧，盼望政府擴展「共創明Teen」計劃名額和受惠對象。至於立法保障新移民免受歧視及內地母親來港團聚的議題則「捧蛋」，只得0分。

另外，報告透過關注會內5000多名6至17歲會員票選出十大關注議題，要求政府續於今年跟進，其中房屋問題自2010年起連續第15年成為貧童最關注議題，其次為醫療和教育。

相關字詞﹕貧富懸殊 社協 貧窮兒童

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