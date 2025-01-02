超聲波輪候逾年 病人倡新檢測法

醫生：成效仍待臨牀驗證

為及早讓輪候者檢測，香港肝臟移植協康會會長黃龍輝稱，醫管局通常建議病人到合作的私營醫療機構做超聲波檢查，折扣後費用約700元，而更準確的電腦斷層掃描（CT）則需輪候約3年，高危者根本「唔敢博」，但若到私家檢查，一次花費達5000至8000元。

黃龍輝指肝癌早期欠明顯病徵，引述文獻曾研究超聲波檢查的靈敏度低於一半，腹部超聲波檢查加AFP逾60%，憂現時方法未能更早發現早期肝癌患者，且公院超聲波檢查輪候需時，亦擔心有基層乙肝患者難負擔私家檢查費用，錯過最佳治療時機，希望醫管局能引入新檢測法PIVKA-II，結合AFP的靈敏度可大增。

肝癌四度復發者 AFP驗不出

57歲肝癌病人黃家寧是由母嬰傳播的乙肝帶菌者，一直未無求醫，2007年因見證朋友因肝癌驟然離世後求醫。他稱，當時在公院照CT輪候半年以上，後到私家醫院檢查，發現長約1厘米的腫瘤，現時公院CT輪候時間更長達數年。他先後4次復發，每次都是經CT檢查發現，但AFP檢測從未超標，料因服藥控制肝炎活躍度，認為與檢測靈敏度不足有關，籲引入新法。

港大癌症醫學中心臨牀副教授、內科腫瘤科醫生邱宗祥則指建議不做超聲波檢查「過於激進」，認為應保留。至於結合PIVKA-II、AFP及超聲波檢查能否更準確監測肝癌，邱認為仍需臨牀證據，強調靈敏度不等於準確度。

醫管局回覆稱，PIVKA-II是肝細胞癌的潛在篩查標記，會衡量臨牀效益、新技術的安全程度和效能等，商討引入新檢測技術的可行性及合適時間；當推出新診斷或治療方案時，醫護團隊會聯繫合適病人跟進。