乙肝患者料數十萬 醫生憂篩查跟進難 業界：公私營合作轉介指引須清晰 盡量社區跟進減公院負擔

明報記者 楊晨

本報向醫衛局查詢新計劃的目標對象、預計篩出的帶菌者人數，及識別出更多帶菌者對公營醫療體系造成的壓力等，醫衛局回覆稱，新計劃透過地區康健中心和家庭醫生協作，以共付模式，提供以風險為本的乙型肝炎篩查及持續管理，讓合適患者在社區接受持續護理服務，增添另一管理乙肝的途徑。局方正制訂計劃服務模式和流程，加強醫療專業人員培訓，適時公布詳情。

專醫：糖尿高血壓治療不同

難比較轉介跟進情况

翻查衛生署《2020-22年度人口健康調查報告》，近四成慢性乙肝病毒感染者，在調查中未有自述為患者，約七成無尋求相關醫療服務，指反映本港有相當比例慢性乙肝病毒感染者不清楚自己感染狀態。衛生署亦根據該結果推算，本港整體人口約有5.6%患乙型肝炎，即約41萬人。衛生署建議乙肝感染者應考慮年齡、家族史等因素，每隔6至12個月接受「血液甲胎蛋白檢查（AFP）」和超聲波檢查，監測肝癌風險（見另稿）。

新計劃料參考慢病共治計劃，由地區康健中心篩查，家庭醫生跟進帶菌者。陳沛然對新計劃態度「中立」，認為現時較難評估成效，但他表示，乙肝患者每年需覆診兩三次，「就算搵唔到40萬人，但突然間有20萬人篩出來」，可能新增數十萬至百萬的求診人次，增加前線醫護工作量，甚至加重公院負擔；而乙肝與高血壓及糖尿病的人數規模及治療方式皆不同，難比較兩計劃轉介至公院專科的個案數目，具體須視乎篩出的帶菌者情况。

林哲玄：病情穩定應由家醫跟進

林哲玄認為新計劃可盡早篩出乙肝帶菌者並跟進，「唔使等到肝癌先入院」，相信長遠可節省公營醫療負擔。他續稱，家庭醫生有能力負責常規跟進，適時轉介至專科醫生，且一旦病人轉為穩定，可續由家庭醫生跟進，料不會增加公院負擔。

林建議政府改善公院轉介制度，「家庭醫生完全有能力睇嘅（病症），（公院）就唔收囉」，政府應讓市民在社區獲得大部分醫療服務。他又建議政府參考外地，制訂清晰指引，包括轉介至專科的情况、診症頻率等；另需購買足夠的私營醫療服務，包括化驗所及家庭醫生，盡量提供一站式服務。

參加慢病共治計劃的家庭醫生林永和說，乙型肝炎具「隱形性」，帶菌者通常無病徵，往往發展到肝硬化、肝癌才求醫，認為提早篩查有必要，他預料計劃對象是乙肝帶菌者的同住家人、未打乙肝疫苗者、新移民和外傭等高危者。林建議公院專科、家庭醫生等持份者密切合作，篩查階段找出乙肝帶菌者外，可加入肝酵素檢測，如「谷丙轉氨酶（ALT）」、「谷草轉氨酶（APT）」等，及時轉介有需要者至專科醫生，其他穩定個案則由家庭醫生跟進，後續跟進除肝癌監測外，亦應加入肝功能檢查。