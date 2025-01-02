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退役冠軍指港電競不發達 倡引入高級賽增轉播

【明報專訊】電競賽事於2018年雅加達亞運會首次以表演項目亮相。退役電競選手何浩楠（Aaron）憶述，當年首次代表香港出戰遊戲《部落衝突：皇室戰爭》，對於獲多人支持感開心和震撼；4年電競生涯中他曾奪大賽冠軍，但其後退役重拾本科中醫行業，形容香港暫時並非「電競發達地區」。他認為本港在舉辦電競賽事的經驗和技術均屬全球中高水平，建議當局引入各地高級電競賽事，讓本地選手把握主場之利再下一城。

憶印尼安排混亂 稱港辦賽能力「中高」

「從來無想過成為電競選手。」自幼「打機」出色的Aaron稱，2015年大學畢業後，機緣巧合下參與《部落衝突：皇室戰爭》比賽奪冠，隨即獲主辦者鍾培生邀請，以月薪1.6萬至2萬元加入成為電競選手。他自言最初不甚了解電競選手工作，後來慢慢掌握，朝九晚六「團練」及檢討，務求比賽前提升至最佳水平。令他最印象深刻是2018年於「皇室戰爭職業聯賽」中國區奪冠，28萬元獎金對畢業數年的他而言相當鼓舞。

不過提到雅加達亞運一役，他指主辦方安排混亂，當日他吃完早餐後準備出賽，卻要到下午約5至6時才開打，原本水土不服加上等候期間「餵蚊」令他狀態更差，最終空手而回，「只能怪自己不夠勁」。

指港「業餘選手各自拼搏」 需增出路

Aaron曾先後代表「香港態度」及NOVA電競俱樂部作賽，其後選擇退役。他解釋，相比內地及台灣等地，本港並非「電競發達地區」，處於「業餘選手各自拼搏出賽」階段，需在出路較多的情况下才能吸引更多新人入行，未來需相關協會或部門統籌，並引入賽事及增加轉播賽事渠道，提高產業認受才能推動發展。

鍾培生倡政府配對資助選手

本港首支職業電競隊「香港態度」（簡稱HKA）2013年成立，創辦人鍾培生接受本報訪問稱，早在2017年融資1000萬美元（約7800萬港元），培育本地電競隊及推動產業，隊伍在《傳說對決》GCS職業聯賽曾三度奪冠。他稱主要為隊伍提供各種培訓，包括心理訓練及帶氧運動等，令選手在賽事發揮應有水準，而近年隊伍亦獲不同機構贊助而可持續營運，非單向投資。鍾建議政府日後以配對形式資助電競選手發展，為電競企業分擔成本。

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