政府昔撥1億 業界：增認受未響名堂

稱體藝館可應付 倡邀官員藝人宣傳

2024年「傳說對決國際錦標賽」在越南舉行，鍾培生認為啟德體藝館日後可爭辦。他稱該賽事一般有萬多人入場，加上室內場地僅需穩定網絡直播，相信體藝館配套能應付。除了場地及資金援助，鍾認為當局應增加宣傳，包括安排官員及藝人參與，提高產業認受。他提到本港申請簽證較易，方便選手觀眾來港，加上賽事將轉播至全球數以百萬計觀眾，可間接宣傳本港的辦賽能力。

「League of Legends Master Series」是港澳台地區最大職業電競賽，2016年其夏季季後賽總決賽首度移師本港亞博館舉行。當時票介乎150至440元，鍾培生指3000多個座位供不應求，反映本地消費群對觀賽需求殷切。本報向啟德體育園查詢審批電競賽的準則，截稿前園方尚未回覆。

提兩館結業 倡日後撥款偕業界研用法

對於政府撥款發展電競，鍾認為官方支持有助減低家長對孩子做電競選手的抗拒，「起碼多點認知，再商討決定」；不過他提到，由本地公司分別於九龍灣及旺角開設的電競館先後結業，認為當局撥款在資助興建場地或舉行賽事方面未見成效，建議日後若再注資可多與業界探討如何將撥款用得其所，例如加強宣傳推廣，營造社會關注電競的氛圍。

數碼港：已辦50活動 推資助實習

數碼港回覆查詢稱，一直致力推動數碼娛樂相關創新研發及應用，在170間從事開發數碼娛樂相關科技的公司中，約30間與電競相關，包括遊戲開發、硬件開發及電競賽等。沙特阿拉伯去年7至8月首辦電競世界盃，數碼港稱兩支由數碼港企業組成的香港電競代表，分別在兩項賽事奪得季軍。

推動業界及技術發展方面，數碼港2019年4月推出「電競行業支援計劃」及「電競實習支援計劃」，前者資助業界舉辦電競賽及活動、參與海外交流及拓展商機、開辦電競教育課程及推廣活動等，支援計劃已批出167個項目，並於2021年完結；後者則為有志投身業界的合資格青年提供實習機會，已批出逾700萬元予約93個實習名額，並配對約50個實習名額。翻查資料，獲批機構將獲每名實習生每月最多7500元的資助，最長12個月。