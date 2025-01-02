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國際電競賽擬落戶體藝館 最快年底 電競總會料籌備一年吸數萬客 盼體育園M品牌快批

【明報專訊】啟德體育園今年首季啟用，將有助本地電競產業發展。中國香港電競總會會長楊全盛向本報透露，原計劃在新加坡或澳門舉行的一項國際級大型電競賽事總決賽，主辦方正申請首度移師香港舉辦，預料最快年底在啟德體藝館上演，一連數天賽事能容納數萬觀眾入場，而賽事亦正申請「M」品牌資助。楊形容不論體育園或「M」品牌的態度均非常正面，但賽事涉逾萬選手及觀眾，冀相關部門加快審批，讓他們有足夠時間準備。

明報記者 施晉宇

本擬星洲澳門 總會：主辦方稱港最方便

啟德體育園今年將舉辦全運會等體育賽事，同時會有樂隊舉辦演唱會，但暫未有電競賽事消息。楊全盛接受本報專訪時提到，總會與一間國際電競公司就11月來港舉辦賽事簽署備忘錄，賽事詳情暫需保密，但「絕對是頂級遊戲的全球總決賽」。他稱兩個多月前已申請體藝館場地及「Ｍ」品牌資助，引述主辦方稱考慮到香港交通及旅遊配套方便，加上具備舉辦賽事的專業服務等利好因素，對選手及觀眾前來參與是最方便，故屬意來港辦賽。

旅發局2017年曾舉辦首屆「香港電競音樂節」，楊指當時單是入場觀眾，3天活動已有數萬人參與，加上安排「英雄聯盟」前冠軍選手參加邀請賽，據他了解網上觀賽人數逾700萬，反映本港舉辦電競賽極具潛力。他指部分主辦方早前有意來港籌辦賽事，惟會展、紅館及亞博館等場地均爆滿，無法預約容納1萬人的室內場館，相信體育園落成後，本港有條件舉辦更多相關賽事。

他強調，參與者數以萬計的電競賽事最少需一年籌辦，建議當局提早公布審批結果，否則按程序、即活動半年前才公布，準備時間或會不足。

指昔撥款時機差 倡引頂級賽「省靚招牌」

政府於2018年《財政預算案》提出撥款1億元發展電競，楊形容撥款有成效，投放時機卻欠佳。據總會統計，撥款前本港僅有10多間電競公司，翌年大增至約90間，同年不同規模活動近200個；惟好景不常，本港2020年起受新冠疫情衝擊，電競公司數目曾跌至個位數，猶如「啟動引擎仍未走順之際，倒了一杯水把火淋熄」。他說，業界並非期望政府長期資助，現階段應主動引入頂級賽事「省靚招牌」，長遠吸引更多主辦方落戶，料足以再次「催化」投資者建構本港電競生態圈。

本身是電競愛好者的楊全盛，2017年投資數百萬元在荔枝角商場開辦電競主題酒吧，現設虛擬實境（VR）體驗高爾夫球。他認為近年社會對電競認知及參與度提升，舉例其酒吧生意額較2019年增加三四成。2023年杭州亞運首度將電競列為比賽項目，楊指出隨着社會對電競接受程度提高，不少本港院校開設相關課程，亦有本港國際學校舉辦電競賽。

稱電競助選拔 與傳統運動互補

不少家長對電競作為運動項目仍有保留，楊則認為電競已逐步發展成「虛擬運動」，同樣對參與者的體能及身體協調有要求。他又說，現時電競與傳統運動屬「互補」而非互相競爭關係，當奧運和美國職業籃球聯賽等傳統運動觀眾老齡化，相關主辦方有透過舉辦電競賽吸引年輕觀眾；而賽車、高爾夫球等參與門檻及成本較高的項目，有部分選手亦先在電競賽有優秀表現，繼而獲發掘及參與該等體育賽事的機會。

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