黃大仙搗5非法賭場等 拘54人

受「不抽水」招徠 賭客墮法網

警方表示，黃大仙警區有超過40幢工業大廈，有不法分子貪圖工廈租金便宜及隱蔽，將單位用作非法賭場及無牌按摩院，並透過社交媒體宣傳，當中有party room被改裝為非法賭場，並以毋須「抽水」作噱頭，招攬顧客到非法賭場，被捕賭客包括白領或專業人士，有人誤以為進入非法賭場付入場費不涉抽水便不會違法。

據悉行動搗破的部分賭場不「抽水」，賭場職員靠小費為生，每晚收入約1000元，有些賭場則有「抽水」；其中一個德州撲克賭場，入場費約150至200多元，每晚約有10多名賭客，一晚可賺1000多元，一個月約2萬至4萬元。

黃大仙反三合會行動組及特別職務隊經過情報蒐集，包括派員喬裝顧客，鎖定多個非法場所，於去年11月20日至12月29日（本周日）展開代號「勇策」反罪惡行動，搗破5個非法賭場及一個無牌按摩院，拘捕44男10女，年齡由15至53歲，當中3人自稱有黑社會背景。警方檢獲多張德州撲克枱、兩張電動麻將枱、大量籌碼及現金、3張按摩牀及按摩用品。警方相信行動已打擊多個活躍區內的三合會犯罪集團及其收入來源。