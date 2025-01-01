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港聞二

郵輪碼頭今年招標盼「無縫交接」 最快年底有結果 現營運商倘入標會看往績

【明報專訊】政府前日公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出今年將為2028年中租約期滿的啟德郵輪碼頭營運商重新招標。文化體育及旅遊局長羅淑佩昨稱，今年招標是為「無縫交接」，預計最快年底至明年初有結果。目前營運該碼頭的環美郵輪碼頭董事總經理班智榮說，公司去年已在接2027年訂單，明年會有船公司落訂2029年檔期，若屆時未公布新營運商便「尷尬」，不知應由何方接訂。

就啟德郵輪碼頭招標，羅淑佩昨於商台《在晴朗的一天出發》說，營運商規劃郵輪停靠時間表等需時2至3年，不可能2027年才招標；若現有營辦商再入標，局方會審視其過去表現，及未來能否提供新亮點和建議，強調持開放態度。至於何時有結果，她說若今年下半年招標，預計年底至明年初有結果，具體時間表稍後交代。

羅淑佩接掌文體旅局

「加強熊貓生態賽馬旅遊」

羅淑佩上月接替楊潤雄出任文體旅局長，她透露，上任後在藍圖加強着墨熊貓、生態和賽馬旅遊，以及提倡「人人都是旅遊大使」，但認為不需要「全盤重寫」，因藍圖已整合業界看到的機遇和問題。

發展賽馬旅遊方面，羅淑佩在港台《千禧年代》提到，年度國際賽吸引很多外隊馬主及愛好者，希望本地賽事也可吸引遊客，又稱可結合郵輪和會展旅遊一併推廣，相信馬會會積極籌謀吸引旅客。

藍圖目標在2029年提升旅遊業的增加價值至1200億元，就業人數21萬，均遜2018年水平。羅淑佩說目前機場運力尚未全面恢復，期望今年三跑系統運作暢順後，可恢復至新冠疫情前的運載能力。她稱過去兩年旅客人數與疫前仍有距離，惟當局「不是追數字」，希望爭取高端、高增值旅客，經計算人力供應和需求平衡後得出有關目標。

羅：只求「疫前如何」欠全面

被問當局對2029年入境旅客甚至高端旅客的目標人數，羅淑佩說難設硬指標，因旅遊業是不斷轉變和受不同因素影響，且牽涉不同行業，只追求「疫情前如何，現在就如何」有欠全面。

相關字詞﹕賽馬旅遊 班智榮 啟德郵輪碼頭 羅淑佩 香港旅遊業發展藍圖

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