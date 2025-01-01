3%酒店房租稅復徵 有業界稱需降價保入住率

財經事務及庫務局昨在facebook表示，當局一直與旅遊業界保持緊密溝通，感謝業界配合，已做好一系列準備工作，包括與酒店及賓館業界、網上旅遊平台多次會面，及設立與業界溝通平台等，並將於今年第一季為酒店及賓館業界舉辦分享會，了解恢復酒店房租稅初期經驗，以及講解報稅及交稅具體安排。

美麗華：增人手行政成本

港匯強削競爭力

陳宗彜稱，多數大型OTA已在預訂界面列明酒店房租稅，但本港已10多年未徵收此稅項，相信有客人會對徵稅範圍有爭拗，已增加前台人手負責解說，亦已準備好不同語言的資料等，他說短期內需額外投入行政成本，包括增加人手等，希望日後能逐漸減少。

陳續稱，港匯處歷史高位，本港與其他地區相比無價格優勢，提及現時日圓匯率低，日本對外國遊客吸引力高，遊客對酒店房租稅的接受度亦較高，而港匯無優勢，酒店需降低房價以維持九成以上的出租率。他預計復徵租稅後，旗下兩間酒店每年會減近1700萬收入，希望政府能考慮現時港元匯價高，適時取消有關稅項。

崔定邦：影響看旅遊吸引力

奧斯精品酒店營運總監兼香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，部分大型OTA願意代收稅費，但部分平台在港無辦事處，較難聯絡，又指各家酒店部署不同，有大酒店統一在客人入住時徵收稅項，新安排需一定的適應時間。至於會否擔心徵稅後酒店房價升，導致入住率下跌，崔稱入住率受多項因素影響，最重要是發掘本港旅遊潛力，吸引更多過夜客。

2008年時任財政司長曾俊華宣布免收本地酒店房租稅，旨在增強本港酒店業競爭力，去年《財政預算案》公布今年重收酒店房租稅，稅率維持停收前的3%，料政府每年增加約11億元收入。