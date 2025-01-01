反恐二案 警認索密碼未警誡 被告涉Tg問「20公斤黑火藥威力」

偵緝警員劉劍活負責檢取第四被告張家俊的手機，為手機Telegram拍照取證。庭上展示Tg對話，機主疑與同案何卓為及李嘉濱持有的帳號聯絡（見表）。何卓為曾問機主身處位置，機主回答「搵緊中移動卡」、「再試下3個引線先」。

庭上顯示，機主曾向網友「Mike Chen」查詢20公斤以上的炸藥威力，對方回答「20公斤有破片、有密實的裝填會死」、「20公斤穩死的，一定要有碎石，那會死多幾個」。機主問一種化學粉末的比例；對方發送有硫磺和鋁粉等的照片，回答比例為4比2比1。此外，機主自稱最近被跟蹤，指「全部都是香港警察註冊的車」，對方回應「還真是粗暴啊」。

辯方盤問下，劉劍活供稱警員破門進入張家俊寓所時，沒有和張發生身體接觸，張已經「唔知點解瞓喺度」。辯方提出，實情是較早到場的警員襲擊張，「打到佢跌低」，所以劉不知道張受傷經過；劉否認說法，稱只是辯方假設。

警員稱須先消除引爆炸彈疑慮

承認一般會警誡被捕人

辯方關注，劉劍活向張家俊查問手機Tg密碼時，有否問張的意願和施行警誡，劉承認沒有。劉供稱，張是牽涉3宗嚴重爆炸案的被告，自己無法排除張的手機會否用來通風報信，甚至用作引爆炸彈，「我有必要去清除疑慮先」，所以劉在短時間內沒有施行警誡。辯方質疑警誡可在一兩秒內完成，「唔嘥你好多時間？唔差嗰一兩秒？」劉回答「引爆一個炸彈，都唔需要花好多時間」，重申警方持搜查令檢取手機，但承認若手機內容與案情有關，一般會警誡被捕人。

官斥辯方評論證供 屢打斷提問

聆訊期間，法官陳仲衡多次打斷辯方大律師張志輝提問，指辯方不可評論證供，「呢個係基本守則，陋習唔可以繼續」。審訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】