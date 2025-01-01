去年日均24.8℃ 料成港最暖紀錄

【明報專訊】全球氣候暖化持續，綠色力量估計，剛過去的2024年香港平均氣溫達24.8℃，預料會打破2021年24.6℃的紀錄，成為香港有紀錄以來最溫暖的一年。綠色力量總監鄭睦奇稱，本港過去30年熱浪出現的頻率、強度和長度均明顯上升，當中熱浪維持的長度每10年增加1.4日，去年已增至接近10日，年內最長的熱浪持續了31日，是30年來第二長熱浪。
除了本港，鄭睦奇推算2024年全球氣溫亦打破2023年紀錄，成為有紀錄以來最溫暖的一年，也是首次錄得年均氣溫較工業化前高出1.5℃，超出了各國同意依據《巴黎協定》致力維護的氣候門檻。
近30年高溫日數倍增至百日
綠色力量翻查天文台資料，發現在1995至2024年間的高溫天氣（日平均氣溫29℃或以上）的日數大幅增加，由上世紀90年代末每年約50日，升至近年的約100日。2024年的熱浪（連續出現高溫天氣兩天或以上）出現9次，熱浪期間平均日最高溫度每10年上升0.33℃，至近年已達33℃；熱浪長度亦大增，每10年增1.4日，由過去平均每次4日，增至去年接近10日。
鄭睦奇認為，市民身處熱浪時間愈來愈長，情况不容忽視。他指政府在「適應及應變氣候變化」策略中，較多針對強化和保護基建設施，以應對極端暴雨和熱帶氣旋等，卻鮮有針對市民面對熱浪而遞增的健康風險推出相應措施，他建議當局教育市民應對在高溫下產生的健康徵狀、長期病患護理、預防引發病變等，亦需提升醫療體系，以保障市民健康。