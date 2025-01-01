明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

去年日均24.8℃ 料成港最暖紀錄

【明報專訊】全球氣候暖化持續，綠色力量估計，剛過去的2024年香港平均氣溫達24.8℃，預料會打破2021年24.6℃的紀錄，成為香港有紀錄以來最溫暖的一年。綠色力量總監鄭睦奇稱，本港過去30年熱浪出現的頻率、強度和長度均明顯上升，當中熱浪維持的長度每10年增加1.4日，去年已增至接近10日，年內最長的熱浪持續了31日，是30年來第二長熱浪。

除了本港，鄭睦奇推算2024年全球氣溫亦打破2023年紀錄，成為有紀錄以來最溫暖的一年，也是首次錄得年均氣溫較工業化前高出1.5℃，超出了各國同意依據《巴黎協定》致力維護的氣候門檻。

近30年高溫日數倍增至百日

綠色力量翻查天文台資料，發現在1995至2024年間的高溫天氣（日平均氣溫29℃或以上）的日數大幅增加，由上世紀90年代末每年約50日，升至近年的約100日。2024年的熱浪（連續出現高溫天氣兩天或以上）出現9次，熱浪期間平均日最高溫度每10年上升0.33℃，至近年已達33℃；熱浪長度亦大增，每10年增1.4日，由過去平均每次4日，增至去年接近10日。

鄭睦奇認為，市民身處熱浪時間愈來愈長，情况不容忽視。他指政府在「適應及應變氣候變化」策略中，較多針對強化和保護基建設施，以應對極端暴雨和熱帶氣旋等，卻鮮有針對市民面對熱浪而遞增的健康風險推出相應措施，他建議當局教育市民應對在高溫下產生的健康徵狀、長期病患護理、預防引發病變等，亦需提升醫療體系，以保障市民健康。

相關字詞﹕綠色力量 氣候變化

上 / 下一篇新聞

申法援索償戶戶送遭拒 腦傷外賣員：盼被視僱員
申法援索償戶戶送遭拒 腦傷外賣員：盼被視僱員
法律學者倡法庭看實質工作 「勿依賴一紙合約」
法律學者倡法庭看實質工作 「勿依賴一紙合約」
精進建築 被申請清盤
精進建築 被申請清盤
涉藉假學歷來港 內地女150萬元保釋
涉藉假學歷來港 內地女150萬元保釋
陳子達掌海關首務便利營商等 提三中全會「鞏航運貿易中心」 發揮物流樞紐優勢
陳子達掌海關首務便利營商等 提三中全會「鞏航運貿易中心」 發揮物流樞紐優勢
工會關注人手缺 促延遲退休涵舊制公務員合約
工會關注人手缺 促延遲退休涵舊制公務員合約
北都3片區試點邀意向書 3月截止 備忘生效起計50年契約 業界憂削賣樓時間
北都3片區試點邀意向書 3月截止 備忘生效起計50年契約 業界憂削賣樓時間
反恐二案 警認索密碼未警誡 被告涉Tg問「20公斤黑火藥威力」
反恐二案 警認索密碼未警誡 被告涉Tg問「20公斤黑火藥威力」
搶犯案文件未妥送 律政司上訴駁回 上訴庭：倘開庭或裁原審悖常理
搶犯案文件未妥送 律政司上訴駁回 上訴庭：倘開庭或裁原審悖常理
3%酒店房租稅復徵 有業界稱需降價保入住率
3%酒店房租稅復徵 有業界稱需降價保入住率
郵輪碼頭今年招標盼「無縫交接」 最快年底有結果 現營運商倘入標會看往績
郵輪碼頭今年招標盼「無縫交接」 最快年底有結果 現營運商倘入標會看往績
黃大仙搗5非法賭場等 拘54人
黃大仙搗5非法賭場等 拘54人
客貨車荃灣失控 剷壆撞燈司機傷
客貨車荃灣失控 剷壆撞燈司機傷
抽籤睇牙首日缺席率30% 衛署：部分稱忘記預約 社協：無故甩底應停抽籤
抽籤睇牙首日缺席率30% 衛署：部分稱忘記預約 社協：無故甩底應停抽籤
母乳庫下周一運作募捐 擬3月分發
母乳庫下周一運作募捐 擬3月分發
永久會籍客申索 舒適堡賠1.5萬
永久會籍客申索 舒適堡賠1.5萬
的士撞斃17歲少年 司機控危駕2月訊
的士撞斃17歲少年 司機控危駕2月訊
灣區熱搜：灣區科研創新力弱 港人才金融助力 穗灣區研究院何冬妮：可發揮大學優勢 降科企上市門檻
灣區熱搜：灣區科研創新力弱 港人才金融助力 穗灣區研究院何冬妮：可發揮大學優勢 降科企上市門檻
灣區熱搜：鄭永年：面對美國制裁 唯有單邊開放
灣區熱搜：鄭永年：面對美國制裁 唯有單邊開放
【Emily】創港史Gwulo網 貝大衛獲大英勳章 「文物保育付出」獲肯定 話多得義工
【Emily】創港史Gwulo網 貝大衛獲大英勳章 「文物保育付出」獲肯定 話多得義工
【Emily】居星掛住港燒鵝 沈祖堯盼退休後「歸根」
【Emily】居星掛住港燒鵝 沈祖堯盼退休後「歸根」
【Emily】今任港大校委 陳仲尼辭科大校董
【Emily】今任港大校委 陳仲尼辭科大校董
【Emily】食環推約章 邀大廈委滅鼠大使
【Emily】食環推約章 邀大廈委滅鼠大使