陳子達掌海關首務便利營商等 提三中全會「鞏航運貿易中心」 發揮物流樞紐優勢

回歸後第三任內部擢升關長

何珮珊昨開始退休前休假，特首李家超昨發稿，代表特區政府感謝她對香港貢獻，讚揚她多項工作有卓越成績，任內亦與國際及區域伙伴維持緊密協作。李家超形容陳子達「具備管理和領導才能」，相信能帶領海關迎接挑戰。

陳子達見記者表示，未來工作涵5方面：提升執法效能、深化各項便利營商措施、繼續強化香港海關在國際海關事務領導角色、做好內部團隊建設、延續人才傳承。

陳表示，香港正值「拼經濟、謀發展」關鍵時刻，會透過包括優化通關程序、拓展「跨境一鎖計劃」、積極推動香港認可經濟營運商計劃（AEO）等，推動便利營商。陳稱會在「管得住」前提下，在貨櫃清關做到「放得開、通得快」。「跨境一鎖計劃」2016年起由香港與內地海關合作推行，利用電子鎖及全球定位系統，減少同一批貨物重複檢查，加快流轉。

皇馬見面會收25項投訴

查違反商品說明否

推動保障消費者權益亦是陳工作方向之一。皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇表演賽上月20日賽前見面會，被指貨不對辦，陳子達回應記者提問表示，海關就此收到25項投訴，正調查有否違反《商品說明條例》。消委會回覆稱，截至昨中午12時，就事件接獲30宗投訴，涉20.9萬元，最高金額一宗涉1.4萬元。

新興毒品太空油是海關打擊目標之一，陳表示，海關2024年1月至12月12日，已偵破17宗相關案件及拘捕12人，檢獲的主要成分「依托咪酯」可製成7萬多粒太空油煙彈；海關亦有運用拉曼光譜儀，助前線初步分析可疑品是否含有依托咪酯，海關在過去周末已藉此拘捕兩名帶有小量含依托咪酯煙彈的入境旅客。

私煙方面，陳表示截至昨日，2024年在口岸堵截的案件總數達到1.9萬多宗，較2023年同期多近一倍，將加強在口岸堵截旅客攜帶超額免稅煙進入香港。

加強培訓 堵截「軟對抗」物品

去任關長何珮珊3年前上任時曾提到要提防「軟對抗」文宣流入香港，陳子達昨亦提及會繼續維護國家安全、國土安全、經濟安全等工作。被問任內的國安工作重點時，陳形容以往香港「發生了很多社會事件」，兩條國安法例先後生效後，維護國安工作已植根海關每個層面。他又稱，與太空油及私煙「有明確界線」的案件不同，處理「軟對抗」物品需高度敏感，故需持續加強培訓前線。

香港海關關員工會副主席張照臻向本報表示，高興再有海關關長從內部晉升上任，連同上兩任關長亦是內部擢升，反映海關絕對有能力自行培育關長帶領團隊。