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法律學者倡法庭看實質工作 「勿依賴一紙合約」

【明報專訊】在外賣員阿俊入稟前一個月，區域法院裁定另一受傷「戶戶送」外賣員和平台無僱傭關係，下令剔除申索。有法律學者表示，法庭應審視外賣員的實際工作，而非依賴一紙合約斷定外賣員為自僱人士。立法會議員則稱即使外賣員無法定假期等福利，工傷補償額應和《僱員補償條例》看齊，建議政府立法。

官按服務協議 剔除車手申索

前述案件原告Gurung Sanjaya Man為電單車手，2022年2月送餐途中與貨車相撞，導致食指受傷及鎖骨骨折，入稟向戶戶送追討僱員補償。區院暫委法官汪祖耀在判辭表示，根據外賣平台與送遞員訂立的「服務協議」，原告為自僱的服務提供者，可自由選擇接單，並非強制使用公司裝備，無資料顯示雙方存在僱傭關係。法官最終裁定申索屬「濫用程序」，下令剔除申索，原告須付訟費。

學者：外賣員跟指示 顯平台管控

港大法律系客座教授、勞工法專家Rick Glofcheski向本報表示，法官以原告理據薄弱為由，未經審訊下駁回申索，他稍感驚訝和不幸。他認為法官僅從表面考慮「服務協議」條款，例如外賣員毋須穿制服和用公司保溫箱，但在實際層面，餐廳老闆可能依賴外賣員的公司標記派餐，此等因素比合約更重要。

Glofcheski表示，外賣員須跟隨平台指示和路線工作，顯示一定程度的管控，存在實質僱傭關係。他指現代零工經濟（Gig economy）下，平台可以演算法等方式管控員工，法院和政府應與時並進，加上平台僱傭關係是新近的法律議題，釐清問題對勞資雙方均有利。

議員指政府「十五十六」 倡平台勞工納《僱傭例》

本港未有法例對應平台經濟，工聯會立法會議員郭偉強認為政府心態「十五十六」，一方面想鼓勵外賣平台的新形態，另一方面擔心提升勞工權益會影響行業發展。他指平台員工欠缺勞工法例保障，「傷殘津貼又好，綜援也好，不幸遇上意外或靠公帑承擔」，而平台利潤不少，應承擔僱主責任。

郭偉強認為最直接的做法是將平台勞工納入《僱傭條例》，享有強積金和法定假期等，惟政府不願意確立僱傭關係，餘下方案是以立新法訂明平台勞工補償權益，例如工傷病假收入可達兩年，與《僱員補償條例》看齊。

相關字詞﹕郭偉强 港大法律學院 外賣平台 外賣員

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