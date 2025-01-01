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【Emily】創港史Gwulo網 貝大衛獲大英勳章 「文物保育付出」獲肯定 話多得義工

【明報專訊】英國政府新年前夕公布新一批授勳及榮譽名單，其中香港歷史存檔網站「Gwulo」創辦人貝大衛（David Bellis）獲頒大英帝國勳章（British Empire Medal，圖），表揚佢對「香港文物保育的付出」（services to Heritage Preservation in Hong Kong）。

David同Emily講，對獲嘉許感到喜出望外，同時開心所有付出得到認同。佢特別提到，網站主要係靠好多義工，先有今日嘅成就，希望佢哋都分享呢份光榮。

貝大衛本身喺英國威爾斯出生，1989年首次來港，1992年正式定居。佢喺2009年開始經營收藏香港歷史圖片嘅網站「Gwulo」，取其廣東話「古老」同音。佢今年離港返英，「Gwulo」就繼續營運落去。David話𠵱家住嘅地方同繁忙嘅香港好唔同，一方面掛住香港好多嘢，同時老家都有新嘅風景探索，兼可以享受同家人一齊嘅時光。

匯豐祈耀年獲封爵士

另外，退任匯豐集團行政總裁嘅祈耀年（Noel Quinn）獲封爵士（knight bachelor），讚辭提及祈耀年喺匯豐任職37年，積極同英國政府合作，支持英方環境、社會及管治責任嘅措施。下次見到Noel，就可以叫聲Sir喇。

相關字詞﹕大英帝國勳章

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