明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：鄭永年：面對美國制裁 唯有單邊開放

【明報專訊】由廣州粵港澳大灣區研究院舉辦的「廣州論壇」2024年會在上月初舉行，研究院理事長鄭永年（圖）回應本報提問稱，美國對中國內地、香港制裁之下，「我們唯一能做的就是單邊開放，單邊開放是國家能力體現，而香港單邊開放的條件比內地更好」。

美吸引力在於開放市場

「美國為什麼對其他國家有吸引力？就是它的開放市場，如果美國光有民主自由而不向其他國家開放市場，美國是沒有吸引力的。」鄭永年說，現時美國、歐盟對中國的封鎖，中國沒有力量叫它們開放，「我們不能像以前英國人，不開放就用大炮打開大門」。

他重申，雖然國際談判上多數講對等，但實際上英美兩國長期在很多領域實行單邊開放政策，尤其是科教、企業及金融系統，「強國都是根據自己的需要單邊開放，不是毫無原則的，歷史經驗就是這樣」。

單邊開放體現國家能力 港條件勝內地

鄭永年稱，現時中國對多國實施免簽政策，效果非常好，還有近期陸續推出如允許部分城市建設外商獨資醫院、取消製造業外資准入限制、對東盟國家單邊開放，「這是中國有能力的表現，如果中國不是到了人均GDP 1.3萬美元、不是有4億中產，就沒法單邊開放，開放了也沒用」。

鄭永年認為香港在中國單邊開放的大勢下非常重要，因為香港本身就是國際城市，很多規則、管理標準國際化，單邊開放條件更好、可以做的事情更多。他透露，中國未來的單邊開放，將看齊現時未完成談判，或已完成談判但未通過立法批准的雙邊或多邊協定，如CPTPP（全面與進步跨太平洋伙伴關係協定）、DEPA（數字經濟伙伴關係協定）、中歐全面投資協定等，「將條款梳理一遍，看看有哪些能做的我們先做起來」。

上 / 下一篇新聞

申法援索償戶戶送遭拒 腦傷外賣員：盼被視僱員
申法援索償戶戶送遭拒 腦傷外賣員：盼被視僱員
法律學者倡法庭看實質工作 「勿依賴一紙合約」
法律學者倡法庭看實質工作 「勿依賴一紙合約」
精進建築 被申請清盤
精進建築 被申請清盤
涉藉假學歷來港 內地女150萬元保釋
涉藉假學歷來港 內地女150萬元保釋
陳子達掌海關首務便利營商等 提三中全會「鞏航運貿易中心」 發揮物流樞紐優勢
陳子達掌海關首務便利營商等 提三中全會「鞏航運貿易中心」 發揮物流樞紐優勢
工會關注人手缺 促延遲退休涵舊制公務員合約
工會關注人手缺 促延遲退休涵舊制公務員合約
去年日均24.8℃ 料成港最暖紀錄
去年日均24.8℃ 料成港最暖紀錄
北都3片區試點邀意向書 3月截止 備忘生效起計50年契約 業界憂削賣樓時間
北都3片區試點邀意向書 3月截止 備忘生效起計50年契約 業界憂削賣樓時間
反恐二案 警認索密碼未警誡 被告涉Tg問「20公斤黑火藥威力」
反恐二案 警認索密碼未警誡 被告涉Tg問「20公斤黑火藥威力」
搶犯案文件未妥送 律政司上訴駁回 上訴庭：倘開庭或裁原審悖常理
搶犯案文件未妥送 律政司上訴駁回 上訴庭：倘開庭或裁原審悖常理
3%酒店房租稅復徵 有業界稱需降價保入住率
3%酒店房租稅復徵 有業界稱需降價保入住率
郵輪碼頭今年招標盼「無縫交接」 最快年底有結果 現營運商倘入標會看往績
郵輪碼頭今年招標盼「無縫交接」 最快年底有結果 現營運商倘入標會看往績
黃大仙搗5非法賭場等 拘54人
黃大仙搗5非法賭場等 拘54人
客貨車荃灣失控 剷壆撞燈司機傷
客貨車荃灣失控 剷壆撞燈司機傷
抽籤睇牙首日缺席率30% 衛署：部分稱忘記預約 社協：無故甩底應停抽籤
抽籤睇牙首日缺席率30% 衛署：部分稱忘記預約 社協：無故甩底應停抽籤
母乳庫下周一運作募捐 擬3月分發
母乳庫下周一運作募捐 擬3月分發
永久會籍客申索 舒適堡賠1.5萬
永久會籍客申索 舒適堡賠1.5萬
的士撞斃17歲少年 司機控危駕2月訊
的士撞斃17歲少年 司機控危駕2月訊
灣區熱搜：灣區科研創新力弱 港人才金融助力 穗灣區研究院何冬妮：可發揮大學優勢 降科企上市門檻
灣區熱搜：灣區科研創新力弱 港人才金融助力 穗灣區研究院何冬妮：可發揮大學優勢 降科企上市門檻
【Emily】創港史Gwulo網 貝大衛獲大英勳章 「文物保育付出」獲肯定 話多得義工
【Emily】創港史Gwulo網 貝大衛獲大英勳章 「文物保育付出」獲肯定 話多得義工
【Emily】居星掛住港燒鵝 沈祖堯盼退休後「歸根」
【Emily】居星掛住港燒鵝 沈祖堯盼退休後「歸根」
【Emily】今任港大校委 陳仲尼辭科大校董
【Emily】今任港大校委 陳仲尼辭科大校董
【Emily】食環推約章 邀大廈委滅鼠大使
【Emily】食環推約章 邀大廈委滅鼠大使