灣區熱搜：鄭永年：面對美國制裁 唯有單邊開放

美吸引力在於開放市場

「美國為什麼對其他國家有吸引力？就是它的開放市場，如果美國光有民主自由而不向其他國家開放市場，美國是沒有吸引力的。」鄭永年說，現時美國、歐盟對中國的封鎖，中國沒有力量叫它們開放，「我們不能像以前英國人，不開放就用大炮打開大門」。

他重申，雖然國際談判上多數講對等，但實際上英美兩國長期在很多領域實行單邊開放政策，尤其是科教、企業及金融系統，「強國都是根據自己的需要單邊開放，不是毫無原則的，歷史經驗就是這樣」。

單邊開放體現國家能力 港條件勝內地

鄭永年稱，現時中國對多國實施免簽政策，效果非常好，還有近期陸續推出如允許部分城市建設外商獨資醫院、取消製造業外資准入限制、對東盟國家單邊開放，「這是中國有能力的表現，如果中國不是到了人均GDP 1.3萬美元、不是有4億中產，就沒法單邊開放，開放了也沒用」。

鄭永年認為香港在中國單邊開放的大勢下非常重要，因為香港本身就是國際城市，很多規則、管理標準國際化，單邊開放條件更好、可以做的事情更多。他透露，中國未來的單邊開放，將看齊現時未完成談判，或已完成談判但未通過立法批准的雙邊或多邊協定，如CPTPP（全面與進步跨太平洋伙伴關係協定）、DEPA（數字經濟伙伴關係協定）、中歐全面投資協定等，「將條款梳理一遍，看看有哪些能做的我們先做起來」。