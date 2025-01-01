灣區熱搜：灣區科研創新力弱 港人才金融助力 穗灣區研究院何冬妮：可發揮大學優勢 降科企上市門檻

明報記者 林迎

灣區經濟需科研應用金融「三駕馬車」

廣州粵港澳大灣區研究院今年將發表最新研究《地域嵌入型世界級經濟平台——全球四大灣區比較》，「地域嵌入型經濟平台」是該院理事長鄭永年提出的概念，意指生產力發展所需的資源要素（人才、資本、技術、數據等）在地理空間上呈現明顯的「嵌入」特徵，即「來了不想走，走也走不了」，因為只有留在當地才能有發展，故此穩定和持續，受經濟周期波動影響較小。研究指出，要實現「嵌入」，需要基礎科研、應用技術及金融支持「三駕馬車」，而開放的科教系統、企業機構系統和金融系統則是驅動「三駕馬車」的「引擎」。

只強於技術應用 世界四大灣區中較被動

何冬妮表示，世界四大灣區各有所長，紐約灣區和三藩市灣區強項在於基礎研究、人工智能、生物醫藥及科技金融，佔據「微笑曲線」兩端價值高點，東京灣區和粵港澳大灣區則強於應用技術轉化。她比喻，基礎研究好比「從0到1」，應用轉化就是「從1到100」，雖然大灣區實現「從1到100」的能力強，但始終要別人先創造「從0到1」，比較被動。

她認為大灣區要從被動轉為主動，提升創新能力，人才是核心關鍵。她指出，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到「在技術移民等方面先行先試，開展外籍創新人才創辦科技型企業享受國民待遇試點」。此後廣東省、廣州市、深圳市亦有文件提及，但皆「只聞樓梯響」。該院早前已建議實施全球科技「人才卡」制度，讓相關人才可循專門的科技創新創業類簽證通行，並配以社保、永久居留許可等政策。

倡借助港學術地位 吸全球「尖子」

她也建議借助香港的學術地位，招攬全球頂尖科學家投身基礎研究，「香港有5間大學位列全球百強，有很大潛力成為人才的『落腳點』」。在應用轉化方面，何冬妮稱香港科技大學的李澤湘團隊非常聞名，曾孵化大疆無人機等一批「獨角獸」企業，「但只有他（李澤湘）一個還不夠，還要有更多這樣的技術轉化『中間人』」。

「如果企業想做技術突破，沒有錢也不行。」何冬妮提到，疫情之後大灣區風投、創投活力減弱，主要原因是美資因懼怕制裁而撤出，而內地基金對基礎研究的投資意識未成熟，缺乏相關創投人才，也導致大灣區基礎研究能力偏弱。另一方面，香港雖是國際金融中心，但尚未足以轉化支撐大灣區科創發展，尤其在內地資本市場未完全開放之下，香港應發揮更大作用，例如香港允許未盈利生物醫藥企業上市，「類似方面是否可以嘗試做多些，例如納入其他類型的科創企業？」

除了善用香港資本市場，研究院也建議打造大灣區「超級淡馬錫」，整合粵港澳三地政府的創科資金，包括設立三地財政共同出資的專項基金，以促進科創投資的分工協作，避免重複投資及惡性競爭。