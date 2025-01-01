母乳庫下周一運作募捐 擬3月分發

歐美、新加坡等地早年已設立母乳庫，港府則於2023年《施政報告》提出成立本港首個母乳庫，選址專治嚴重兒科疾病的香港兒童醫院。醫管局昨日公布母乳庫下周一投入服務，開始招募捐贈者和接收捐贈，其嬰兒未滿一歲而有意捐贈者，可透過母乳庫網站或致電熱線等申請，經問卷、醫護評估和驗血篩選後，如無感染愛滋病毒、乙型及丙型肝炎等，以及無吸煙和濫藥等，便可捐贈。

盼年收1000公升惠600嬰

捐贈媽媽會獲發奶瓶或奶袋，按指引採集和儲存母乳後，母乳庫會安排速遞公司上門收集，送達母乳庫後會經過微生物檢測、消毒等程序。醫管局表示，母乳將供應全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院，處方予早產或患有危疾的嬰兒，期望每年收集約1000公升，讓450至600名嬰兒受惠。

黃明沁表示，母乳能為嬰兒提供最完善營養，有助早產和患病嬰兒預防感染，減少餵食不耐症及致命併發症，例如壞死性小腸結腸炎，並有助促進長遠成長和發育。黃呼籲合資格母親慷慨捐出母乳，讓有需要的嬰兒得到呵護，獲得全面充足的營養。