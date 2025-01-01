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抽籤睇牙首日缺席率30% 衛署：部分稱忘記預約 社協：無故甩底應停抽籤

【明報專訊】衛生署牙科街症前日起推行網上登記和抽籤，首日88個名額爆滿。衛生署回覆本報稱，昨有62名獲籌病人應約接受治療，其餘26人無到診，缺席率近30%；經初步了解，部分無到診市民表示未能出席或忘記預約，署方呼籲市民不要濫用。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為署方要進一步了解病人「甩底」原因，如非無心之失，應考慮禁止有關人士於指定時間內再抽籤。

衛生署牙科街症網上登記系統首日開放，粉嶺健康中心、荃灣及元朗政府合署牙科診所分別有25個、42個和21個名額，最終接獲686宗登記，近8人爭一個名額。衛生署昨日回覆本報的數據顯示，粉嶺、荃灣及元朗分別有7、14和5人無到診，整體缺席率29.5%，3間診所缺席率介乎23.8%至33.3%。

衛生署稱，牙科街症提供免費緊急牙科服務，專為有緊急需要者而設，名額有限，市民不要濫用，署方會繼續監察新系統運作、市民使用情况和出席率等成效，並合適調整改善。

彭鴻昌說，網上登記採用實名制，署方可聯絡「甩底」者了解原因是否收不到短訊、不確定短訊是中籤證明，還是因「既然只是網上抽籤就抽了先算」。他指牙科街症是珍貴資源，甩底市民除非能提供合理原因，否則應禁止於指定時間內再抽籤。

署方：登記時不知病情 抽籤公平

衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢昨早於港台《千禧年代》則稱，首日登記整體暢順，署方其後聯絡大部分中籤者，獲告知接獲短訊通知中籤，部分長者由區議員或地區中心協助登記。對於有病人組織向本報反映憂慮嚴重牙痛病人「抽極都抽不中」籌號而會令病情惡化，許回應時未有提及如何處理有關問題，重申不願見到以往長者「鬥早」排隊輪候。

許美賢稱，政府期望市民盡量保存牙齒，呼籲市民「不是太痛、（牙齒只有）少少鬆」便不要使用街症，將名額留給有需要者，如有長者醫療券可到私家診所治療。被問抽籤系統能否參考病人病歷或牙齒狀况分配名額，她稱大部分牙科街症患者是新症，登記時無法得知病人情况，認為抽籤形式公平。

相關字詞﹕牙科 牙科街症 衛生署

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