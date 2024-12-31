灣區手記：灣區年度詞／文：尚東美

其實過去兩年心中也選出各自的年度詞，例如2022年的「元宇宙」、去年的「ChatGPT」，這些詞語的代表性當然不限於大灣區，只不過其間灣區內無論是政府或民間都對相關議題釋出特別濃厚的興趣，例如出文件推動相關產業發展、成立產業聯盟，還有一系列報告描述這些領域的前途有多美好，當然少不了從事相關產業的公司湧現，頻頻曝光。然而同樣巧合的是，每當下一年有新的東西冒起，上一年的代表詞便會「神隱」。去年有關「元宇宙」的項目推進得如何？那些聯盟做了什麼工作？技術進步得怎樣？好像已沒太多人關注；又好像今年，類似「ChatGPT」的內地AI軟件最新應用情况等，好像也只剩一兩間大企業偶爾還會透露幾句。

事實上，今年「低空經濟」確實很火，就好像當年的「元宇宙」一樣，每個城市每個轄區都要參一腳、分杯羹，相關扶持政策文件公布也不少。此外，像直升機旅遊路線、無人機外賣點等相關業務也快速擴張，其他只要能與「低空經濟」沾到邊的，都樂於大舉宣揚。此外，廣州當局亦稱未來各區至少要建一個載人無人機升降點，還表明今年底前會率先開通一條載人無人機航線，不過執筆時，這條航線還未正式宣布。

筆者相信，作為中央鼓勵發展的領域，「低空經濟」應不會悄無聲息地不了了之，不過來年是會繼續讓大眾熱血上頭，還是另有新詞取而代之，筆者拭目以待。

文：尚東美