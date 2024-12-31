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灣區熱搜：南航推「愛寵進客艙」 限穗滬航線 允貓狗坐旁或放腳下 須滿足條件

【明報專訊】時近新年及春節，有寵物的家庭在外遊時難免為寵物安排而頭痛。有別於常見的寵物寄艙，南方航空早前推出「愛寵進客艙」服務，允許乘客幫符合條件的貓狗買機票、上飛機，甚至還可為寵物購買專屬座位，坐在身邊飛足全程，不過目前只限廣州至上海虹橋航線。除南航外，海南航空亦在部分航線允許寵物登機同行，航點更多，但條件更為嚴格，且不能為寵物購買單獨座位，只能放在腳下。

寵物單程機票1299元 可「升級」放鄰座

南航「愛寵進客艙」服務已於本月12日開始，旅客可於班機起飛前6小時，透過南航App或微信小程序等訂購，服務有兩種方案可供選擇，一是將寵物放置在乘客腳下，即前排座椅下方，基礎服務費用為每隻寵物「單程機票」1299元（人民幣，下同）；另一「升級」方案是可以將寵物放在乘客相鄰座椅上，購買額外一個座位的費用為400元，額外兩個座位為600元。

該項服務目前僅限於廣州至上海虹橋往返的國內直達航班經濟艙，除ARJ以外的所有客運機型均可提供，寵物「機票」亦可隨乘客航班變動，取消或更改。攜帶寵物的旅客須年滿18歲、具有民事行為能力及陪護能力，每名旅客最多可將一隻寵物帶入客艙，每班航班最多可帶兩隻寵物，寵物僅限家庭馴養的狗、貓，不包括其他動物。此外，與寵物同飛的乘客只能選擇最後排座位，如已有其他乘客乘坐則再作安排。

須符檢疫用品要求 做好清潔穿戴衣物

除了買機票，乘客還要為寵物提前準備好內地動物衛生監督所出具的《動物檢疫合格證明》及疫苗注射證明，自行準備符合尺寸要求的寵物箱及必備用品（見表），寵物需要提前做好清潔，全程穿戴衣物、紙尿褲和口套。南航於廣州白雲機場T2航站樓設有寵物出行服務專區「愛寵驛站」，並會為每隻買機票的寵物免費贈送8000元保額的保險，乘客需提前兩小時到達「愛寵驛站」領取寵物箱網兜，由工作人員檢查及作登機準備。南航指出，未來將繼續擴大服務航線，讓更多人可與寵物同行。

海南航空亦有 限制條件更多

內地有寵物登機服務的航空公司不止南航，海南航空最早自2022年9月起已提供相關服務，但限制條件更多，例如寵物箱只能放在前排座椅下，寵物連箱總重量不得超過5公斤，意味實際上可登機的只有小型貓狗。海航收費為每隻寵物每程1430元，不過航線選擇更為豐富，包括廣州、深圳、珠海、北京、上海等25個城市，開通首年已運送700多隻寵物。

另外，香港民航處規定除輔助犬外的動物不得進入機艙，因此香港目前沒有寵物登機服務。不少外國航空公司如荷蘭航空、瑞士航空及法航等則有提供，旅客可於其官網查詢限制條件。

明報記者 林迎

相關字詞﹕寵物機票 海南航空 寵物搭飛機 愛寵進客艙 南方航空 大灣區

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