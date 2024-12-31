檢測人參補骨脂新方法 助本地中藥廠省時省錢

【明報專訊】衛生署轄下政府中藥檢測中心研發新檢測方法，可廣泛測試不同配方或劑型的助陽補益類中成藥，以檢測人參和補骨脂成分，日後本地中藥廠和私營實驗室毋須為每種配方或劑型度身訂造檢測品質方法。政府中藥檢測中心諮詢委員會委員譚國亮稱，以往研發該類中成藥或需2至3年，並花數十萬研發檢測方法，新方法只要該類產品含相關成分均適用，檢測時間可縮短至數月，成本或縮至二三萬元，對業界有很大幫助。
衛署中藥檢測中心研發
新檢測方法研發歷時18個月，按香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的國際標準驗證，並已通過多間獨立實驗室的重複測試，可針對鹿茸或鹿尾羓丸和補腎丸等處方，以及水丸、蜜丸、膠囊等劑型，是首次有適用於中成藥的高通用性檢測方法。
新方法為滿足不同實驗室需求，中心同時開發液相色譜法（LC-DAD）與液相串聯質譜法（LC-MS/NS），前者適用於資源有限的檢測機構，後者則能針對低含量或干擾嚴重的樣本進行高靈敏度分析，大大提升檢測效率和準確度。技術細節會上載至中心網頁，中心亦會為業界舉辦免費培訓和工作坊講解技術及應用方法。
衛生署高級化驗師（政府中藥檢測中心） 陳詠嫻稱，市面上相關產品繁多，有不同處方及劑型，製造過程複雜，藥材除了植物，亦有鹿茸等動物成分，因檢測的目標成分或僅一百萬分之一，上述提及的因素均對檢測造成干擾。陳稱，以往要就每個產品的成分研發專用檢測方法，新方法結合液相色譜法、液相串聯質譜法，以及使用正丁醇去除水溶性干擾物等的淨化程序，便可處理不同干擾，令新方法具通用性。
助陽補益類成藥廣泛通用
衛生署助理署長（中醫藥）方浩澄說，本港有逾百種助陽補益類中成藥，故選擇此類藥物開發檢測方法，又指該類產品多含有人參和補骨脂，其他產品如含有這兩種成分，或可用類似方法檢測，接下來會有其他研究，冀令不同類型中成藥都可運用新檢測方法，但有關研究須先經認證。他稱現時提供中成藥檢測的實驗室只要有參加培訓班，相信都可掌握新方法。