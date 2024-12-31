檢測人參補骨脂新方法 助本地中藥廠省時省錢

衛署中藥檢測中心研發

新檢測方法研發歷時18個月，按香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的國際標準驗證，並已通過多間獨立實驗室的重複測試，可針對鹿茸或鹿尾羓丸和補腎丸等處方，以及水丸、蜜丸、膠囊等劑型，是首次有適用於中成藥的高通用性檢測方法。

新方法為滿足不同實驗室需求，中心同時開發液相色譜法（LC-DAD）與液相串聯質譜法（LC-MS/NS），前者適用於資源有限的檢測機構，後者則能針對低含量或干擾嚴重的樣本進行高靈敏度分析，大大提升檢測效率和準確度。技術細節會上載至中心網頁，中心亦會為業界舉辦免費培訓和工作坊講解技術及應用方法。

衛生署高級化驗師（政府中藥檢測中心） 陳詠嫻稱，市面上相關產品繁多，有不同處方及劑型，製造過程複雜，藥材除了植物，亦有鹿茸等動物成分，因檢測的目標成分或僅一百萬分之一，上述提及的因素均對檢測造成干擾。陳稱，以往要就每個產品的成分研發專用檢測方法，新方法結合液相色譜法、液相串聯質譜法，以及使用正丁醇去除水溶性干擾物等的淨化程序，便可處理不同干擾，令新方法具通用性。

助陽補益類成藥廣泛通用

衛生署助理署長（中醫藥）方浩澄說，本港有逾百種助陽補益類中成藥，故選擇此類藥物開發檢測方法，又指該類產品多含有人參和補骨脂，其他產品如含有這兩種成分，或可用類似方法檢測，接下來會有其他研究，冀令不同類型中成藥都可運用新檢測方法，但有關研究須先經認證。他稱現時提供中成藥檢測的實驗室只要有參加培訓班，相信都可掌握新方法。