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川匯金服提供課程 NITTP網頁下架 疑被充人頭事主已錄口供 警稱仍在調查暫無人被捕

【明報專訊】本報今年10月報道，創新科技署正跟進「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP）下疑有課程提交虛假資料，警方亦接報懷疑事件涉騙取政府資助；據悉最少5間公司及一間培訓機構涉案，疑有公司以聘請「秘密調查員」為名充當學員「人頭」上課。事隔3個月，本報發現NITTP官方網頁已將涉事培訓機構「川匯金服有限公司」提供的課程全部下架。警方回覆本報稱，案件仍在調查中，正等候相關機構提供資料確認案情。據了解，警方已向其中一名秘密調查員錄取口供。

明報記者 陳亦瀅

據本報今年10月紀錄，川匯金服截至本月（12月）仍有提供7個課程，最後一個課程授課期為本月12至13日；惟本報於本月5日發現，NITTP官網上已無川匯金服提供的課程。資料顯示，川匯金服兩年來踴躍參與計劃並推出課程，截至10月7日，NITTP官網內「已登記公開培訓課程」頁面載有逾60個課程，當中多達27個由川匯金服開辦，佔約43%，課程收費由18,200到36,000元不等。當時創科署回覆稱，過去兩年曾向涉及川匯金服課程的公司發放共189萬元資助，涉126名學員。

創科署近日向本報表示，根據職業訓練局（NITTP秘書處）紀錄，川匯金服早前登記的課程已因超過《公開課程及專門設計課程指南》所訂的期限而失效，川匯金服於培訓計劃下已無任何已登記課程。調查進度方面，創科署稱，就所有懷疑個案，職訓局會即時暫緩處理及停止發放任何撥款，並會將個案轉交執法部門跟進；由於個案已轉交執法部門跟進，現沒有進一步補充資料提供。

創科署：懷疑個案會即停撥款

據悉警方曾與「秘密調查員」接觸，其中一名調查員Ben（化名）向本報稱，上月曾到警署錄口供。警方回覆本報稱，接獲報案後已與相關機構聯絡，正等候機構提供進一步資料以確認案件詳情，案件仍在調查中，暫未有人被捕。

Ben認為秘書處跟進事件進度不理想，他憶述自9月初向秘書處投訴和提供資料後至今4個月，秘書處仍未確認他與另一調查員Ann（化名）的個案是否涉及「被申領資助」，他致電查詢時，職員以個案牽涉懷疑詐騙而未允透露詳情，令他們難確認自己是否被「充人頭」騙公帑。

被捲騙案「學員」：

調查進度不理想 涉公帑應盡快

Ben亦透露，自己要經多番查詢才能聯絡負責案件的警員和提供資料，他認為舉報懷疑個案是盡市民責任，對於至今未有人被捕，Ben認為培訓計劃的資助涉及公帑，促秘書處和警方盡快處理，令公帑可用得其所，以及讓求職者得以安心，避免無緣無故被捲入同類騙案和求職陷阱。

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