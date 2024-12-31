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大圍地皮供予自資院校 方大：積極籌備申請

【明報專訊】《2023年施政報告》提出在2024年推出新一輪批地計劃及開辦課程貸款計劃，以支持自資專上院校發展及改善校舍。教育局昨公布，兩計劃即日起接受申請，最新批出大圍文禮路毗鄰明愛社區教育中心的一幅約1210平方米地皮，參考樓高為主水平基準上45米，供非牟利專上院校開辦自資副學位或以上程度專上課程。聖方濟各大學昨稱會積極籌備申請使用地皮，配合該校作為應用科學大學的未來發展。

新一輪批地及開辦課程貸款計劃昨起接受申請，3月31日截止。當局將採用私人協約批地的方式，以象徵式地價將文禮路用地批出。該地皮現時是收費公眾停車場，獲批用地的院校建校時須自費做所有初步研究及工程。

校方可同時申請免息開辦課程貸款，用於上述土地或其他現有用地發展校舍或學生宿舍，以便開辦經本地評審的自資全日制專上課程。不過，根據用地簡介文件，文禮路地皮屬「政府、機構或社區（GIC）」用地，院校如想興建宿舍須獲城規會許可。

局方亦宣布，新一輪補助金計劃昨起接受申請，截止日期為4月23日，每份建議書的資助上限一般為4200萬元。局方稱2023/24年度補助金計劃11份申請共3個項目獲批，撥款共約9200萬元，包括都會大學開設診斷放射學學士、機器人和自動化工程應用學位，以及樹仁大學法證及偵緝心理學學士課程。

相關字詞﹕批地計劃 教育局 施政報告2023 自資專上院校

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