大圍地皮供予自資院校 方大：積極籌備申請

新一輪批地及開辦課程貸款計劃昨起接受申請，3月31日截止。當局將採用私人協約批地的方式，以象徵式地價將文禮路用地批出。該地皮現時是收費公眾停車場，獲批用地的院校建校時須自費做所有初步研究及工程。

校方可同時申請免息開辦課程貸款，用於上述土地或其他現有用地發展校舍或學生宿舍，以便開辦經本地評審的自資全日制專上課程。不過，根據用地簡介文件，文禮路地皮屬「政府、機構或社區（GIC）」用地，院校如想興建宿舍須獲城規會許可。

局方亦宣布，新一輪補助金計劃昨起接受申請，截止日期為4月23日，每份建議書的資助上限一般為4200萬元。局方稱2023/24年度補助金計劃11份申請共3個項目獲批，撥款共約9200萬元，包括都會大學開設診斷放射學學士、機器人和自動化工程應用學位，以及樹仁大學法證及偵緝心理學學士課程。