舊資助畢新基金需久候 視障翁幾錯過打針失明

社協幹事吳衛東相信，公院不少病人或正面對吳文標早前處境，冀醫管局留意基金銜接，慎防制度漏洞，令病人錯過治療。明報記者

吳文標自幼右眼失明，全靠左眼視力看事物。2022年9月，其左眼確診黃斑病變，需定期眼內注射藥物控制病情，左眼也有白內障，正排期做手術。除眼疾外，他雙耳弱聽需佩戴助聽器。

吳文標申領長者綜援，到公院求診可獲豁免醫療費用，惟治療黃斑病變的眼內注射藥物屬自費藥物，不獲豁免。他最初經保良局的援助計劃，於明愛醫院免費注射首3針，其後銜接到為期24個月的醫管局濕性老年黃斑病變藥物特別計劃，再注射6針。他說，每次打針後左眼視力會稍為好轉，但藥效漸減後會轉差，有時巴士靠站也無法看清其路線，簽名時也需要別人指示位置。

覆診至下針兩月 申資助需逾3月

今年11月吳文標到明愛醫院覆診，醫生建議他繼續接受藥物注射，但隨着特別計劃本月期滿，未能資助往後藥費。他因無力負擔每針約7000元藥費，被轉介到醫務社會服務部申請撒瑪利亞基金。

吳文標交轉介信時，獲職員告知個案眾多，見醫務社工或需等候3個月至半年。他擔心難趕及下次針期前獲批資助，錯過治療致左眼失明，屆時只能入住盲人安老院，失去社區生活。

本月中吳文標獲醫院通知，已安排明年1月9日的針期，但藥費仍未有着落。社協代為致函社署署長及明愛醫院行政總監詳述情况請求協助。吳衛東指出，前者回覆個案已有醫管局醫務社工跟進，後者則稱已轉交有關部門跟進，一般目標回覆時間為6周，複雜個案為3個月。

社協開記招 數日後獲批資助

社協上周一（23日）舉行記者會讓吳文標講述情况，本報同日向社署及醫管局查詢，吳文標翌日早上收到醫院通知，着他當日下午見醫務社工。醫管局上周五（27日）晚回覆本報稱，吳文標申請手續已完成，將如期接受藥物注射，治療不受影響，又稱醫務社工收到轉介及文件均會盡快處理，需要時會分流緊急個案，加快處理。社署同日回覆稱，已聯絡明愛醫院醫務社會服務部反映事主服務需要。

料不少病人類似 盼醫局堵漏

吳衛東表示，吳文標獲批約3.9萬元資助，能如期打針，大家都感到高興同時亦無奈。他相信公院有不少病人或正面對類似處境，冀醫管局留意基金銜接，慎防制度漏洞，令病人錯過治療。他亦失望社署僅回應已有醫管局醫務社工跟進而未提任何援助。