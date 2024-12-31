T．PARK焚化爐碳排 修正數據後無超標

上月指有機碳短暫超標

承辦商上訴 環保署調查

環保署上月22日首次公布，指該署去年10月至今年7月期間留意到T．PARK部分煙囱的總有機碳數據數次出現短暫超標，當中包括半小時平均濃度及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值，但每日平均濃度及排放率均合乎排放標準。該署表示向承辦商索取更多資料調查，以及按合約條款就事件扣除承辦商的營運費。由於承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，承辦商向環保署提出上訴，就有關情况進行調查。

稱檢測需修正方可與標準比較

環保署昨公布調查結果，稱T．PARK運作中的個別煙囱總有機碳檢測數值超過合約內排放限值，同時亦在其他未有運作的煙囱當中的空氣檢測到總有機碳。而由於檢測有機碳的過程中需利用附近的空氣來輔助燃燒，科學上檢測數值需要按空氣中的有機碳濃度修正才能與標準比較。修正後確認T．PARK運作總有機碳實際數值未高於合約內排放限。

環保署表示，總有機碳泛指所有有機碳化合物的總量，草木、車輛、油漆、煮食和工業活動等都是空氣中總有機碳的常見來源。

能源諮詢委員會前委員文志森表示，大氣中存在各種有機碳，不過總有機碳是有機物含碳的總和，濃度能反映污染程度，估計T．PARK焚化過程需要抽取空氣燃燒，當中碳含量較高，因而令設施排放的總有機碳短暫超標，未必與設施操作異常有關。