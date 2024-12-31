明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

T．PARK焚化爐碳排 修正數據後無超標

【明報專訊】屯門曾嘴污泥焚化處理廠T．PARK[源．區]，去年10月至今年7月部分煙囱的總有機碳（Total Organic Carbon）排放疑出現數次短暫超標。環保署昨表示完成調查，確認T．PARK運作並沒出現總有機碳實際數值高於合約內排放限值。翻查環保署重新上載的環境監測數據，T．PARK去年10月至今年7月的4個焚化爐於每小時及每日錄得的總有機碳平均濃度均低於平均限值。

上月指有機碳短暫超標

承辦商上訴 環保署調查

環保署上月22日首次公布，指該署去年10月至今年7月期間留意到T．PARK部分煙囱的總有機碳數據數次出現短暫超標，當中包括半小時平均濃度及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值，但每日平均濃度及排放率均合乎排放標準。該署表示向承辦商索取更多資料調查，以及按合約條款就事件扣除承辦商的營運費。由於承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，承辦商向環保署提出上訴，就有關情况進行調查。

稱檢測需修正方可與標準比較

環保署昨公布調查結果，稱T．PARK運作中的個別煙囱總有機碳檢測數值超過合約內排放限值，同時亦在其他未有運作的煙囱當中的空氣檢測到總有機碳。而由於檢測有機碳的過程中需利用附近的空氣來輔助燃燒，科學上檢測數值需要按空氣中的有機碳濃度修正才能與標準比較。修正後確認T．PARK運作總有機碳實際數值未高於合約內排放限。

環保署表示，總有機碳泛指所有有機碳化合物的總量，草木、車輛、油漆、煮食和工業活動等都是空氣中總有機碳的常見來源。

能源諮詢委員會前委員文志森表示，大氣中存在各種有機碳，不過總有機碳是有機物含碳的總和，濃度能反映污染程度，估計T．PARK焚化過程需要抽取空氣燃燒，當中碳含量較高，因而令設施排放的總有機碳短暫超標，未必與設施操作異常有關。

相關字詞﹕污泥焚化爐 T·PARK

上 / 下一篇新聞

寶馬鬧市衝燈剷行人路一死兩傷 司機報稱不適送院 涉危駕被捕
寶馬鬧市衝燈剷行人路一死兩傷 司機報稱不適送院 涉危駕被捕
女子墮樓亡 等交收職員壓傷命危
女子墮樓亡 等交收職員壓傷命危
替電騙上門「收貨」 副學士斷正認洗錢 求情稱勤奮遭利用 控方就同類案猖獗申加刑
替電騙上門「收貨」 副學士斷正認洗錢 求情稱勤奮遭利用 控方就同類案猖獗申加刑
牙科街症網上抽籤首日 8人爭一額 社協憂「抽極抽唔中」耽誤急症 盧寵茂：較公平免風吹雨打
牙科街症網上抽籤首日 8人爭一額 社協憂「抽極抽唔中」耽誤急症 盧寵茂：較公平免風吹雨打
長者指如撞彩「逼睇私醫」 有讚省排隊時間
長者指如撞彩「逼睇私醫」 有讚省排隊時間
反恐案警：被告跌倒傷腳 同袍沒用武
反恐案警：被告跌倒傷腳 同袍沒用武
涉網上煽暴 待「快必案」結果 社民連前成員押後2月答辯
涉網上煽暴 待「快必案」結果 社民連前成員押後2月答辯
政府上訴高球場環評覆核 稱拖慢建屋 環保署土拓署同入稟 哥球會：研究跟進
政府上訴高球場環評覆核 稱拖慢建屋 環保署土拓署同入稟 哥球會：研究跟進
覆核新田環評法援未批 官令下周須通知 被質疑每涉覆核都問答辯方 法援署：蒐所有資料
覆核新田環評法援未批 官令下周須通知 被質疑每涉覆核都問答辯方 法援署：蒐所有資料
新北新市鎮兩成地預留新興產業
新北新市鎮兩成地預留新興產業
限制食物綜合牌 明起可申
限制食物綜合牌 明起可申
舊資助畢新基金需久候 視障翁幾錯過打針失明
舊資助畢新基金需久候 視障翁幾錯過打針失明
大圍地皮供予自資院校 方大：積極籌備申請
大圍地皮供予自資院校 方大：積極籌備申請
3賊扮問路行劫 司機受傷失2萬
3賊扮問路行劫 司機受傷失2萬
川匯金服提供課程 NITTP網頁下架 疑被充人頭事主已錄口供 警稱仍在調查暫無人被捕
川匯金服提供課程 NITTP網頁下架 疑被充人頭事主已錄口供 警稱仍在調查暫無人被捕
檢測人參補骨脂新方法 助本地中藥廠省時省錢
檢測人參補骨脂新方法 助本地中藥廠省時省錢
男子涉損壞民建聯橫額押後2月訊
男子涉損壞民建聯橫額押後2月訊
康橋案事主申令張健華破產
康橋案事主申令張健華破產
灣區熱搜：南航推「愛寵進客艙」 限穗滬航線 允貓狗坐旁或放腳下 須滿足條件
灣區熱搜：南航推「愛寵進客艙」 限穗滬航線 允貓狗坐旁或放腳下 須滿足條件
灣區手記：灣區年度詞／文：尚東美
灣區手記：灣區年度詞／文：尚東美
【Emily】M記賀50歲 元旦請搭天星小輪 麥當勞叔叔長櫈現身50處
【Emily】M記賀50歲 元旦請搭天星小輪 麥當勞叔叔長櫈現身50處
【Emily】1949至1975出世 明起可參與大腸癌篩查
【Emily】1949至1975出世 明起可參與大腸癌篩查
【Emily】助防範電騙 新儲值卡來電設語音提示
【Emily】助防範電騙 新儲值卡來電設語音提示
【Emily】私隱署拍片教應變泄資料 籲及早通報受影響者
【Emily】私隱署拍片教應變泄資料 籲及早通報受影響者
【Emily】嘆工作「困身」無人願繼承 屹柴灣60載 香江茶餐廳告別街坊
【Emily】嘆工作「困身」無人願繼承 屹柴灣60載 香江茶餐廳告別街坊