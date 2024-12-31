新北新市鎮兩成地預留新興產業

稱適合發展「口岸經濟」

涵現代物流環保先進製造業

發展局上周五（27日）就新界北新市鎮及馬草壟發展提出初步建議，明年1月中諮詢公眾。何珮玲昨早在港台節目《千禧年代》表示，由於新市鎮發展區涵蓋香園圍、文錦渡及羅湖三大口岸，適合發展「口岸經濟」，會預留兩成用地發展新興產業，包括現代物流、綠色環保產業、先進建造及先進製造業等，期望長遠做到「東進東出、西進西出」，由香園圍主力處理貨運。

料吸引內地高端人才消費

何預料，北都新市鎮可提供逾15萬個住宅單位，以私人住宅為主，並會發展商場、寫字樓等項目，吸引內地高端人才來港消費。局方亦擬於新市鎮中心發展文教體育樞紐，其中北都大學教育城以南佔地約50公頃的土地將發展「河畔文化谷」及「活力體育區」，包括建設香港演藝學院第二校舍等。局方另將206公頃用地列作「優先發展區」，涵蓋香園圍口岸商住區、企業園和大學教育城。

整個北都新市鎮發展覆蓋21條原居民村，何珮玲稱將全部保留，局方會在鄉村附近發展休憩及綠化用地等，同時避免高密度發展。她相信，當地居民將受惠於用地發展帶來的工作機會。就馬草壟項目規模縮減，何稱約1萬個私人住宅單位已足夠支援河套區人才居住配套，亦可避開濕地緩衝區。