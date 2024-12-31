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覆核新田環評法援未批 官令下周須通知 被質疑每涉覆核都問答辯方 法援署：蒐所有資料

【明報專訊】環保署今年5月有條件批准新田科技城環評報告，社工謝世傑以個人身分入稟司法覆核環保署長決定。謝早前申請法援未有結果，他提出擱置法律程序遭拒，案件昨在高院開庭處理。謝一方稱仍未知法援進度，法援代表則透露有第三方質疑謝的經濟狀况。法官下令，若法援下周五未有決定，須去信各方解釋原因。謝在聆訊後形容，署方審查時向他的提問「少少無厘頭」，質疑「搞小動作」，不解署方為何「不停刁難」。司法覆核申請人為謝世傑，建議答辯人為環保署長，利害關係方為土木工程拓展署。法官高浩文今年8月批出司法覆核許可，案件排期明年6月9日開審，預料審期5天。

謝世傑指出，法援今年9月已確定其經濟審核結果，法援延遲審批申請「好唔合理」，感覺署方「搵嘢嚟做」 。謝稱，對於立法會就新田科技城批款招標感焦急，「擔心開始咗工程返唔到轉頭」。謝重申已回覆法援署所需資料，但部分問題不清楚、不合理，要求透露個人生活開支，包括旅行支出，認為欠缺理據及侵犯私隱。謝稱，法援本應維護法治公義，現時令他失望。

謝一方在庭上提出申請人呈交專家證供和反對限期的時間表，但目前未知法援申請何時有結果。法官問及旁聽的法援署助理首席法律援助律師何慧嫺，何稱已向有關方面索取資料，仍需時審視申請，並提到有人質疑謝的經濟狀况。

法援：有第三方挑戰

法官追問是否與訟方、為何有權挑戰、是否有人從報章得知本案消息後可提質疑。何回應稱有第三方提出挑戰，並稱本案關乎公眾利益，審核牽涉土地和公司查冊，需時處理；何透露署方上周亦向謝索取回覆，若謝坦白配合署方，有機會獲批申請。

官稱法庭熟慮批准覆核

問署方做法何益

法官問及，法援署是否在每宗司法覆核案都向答辯方索取對申請人的意見，何稱署方會蒐集所有資料。法官續稱，法庭是在考慮涉案理據後才決定批出司法覆核許可，問署方做法又有何好處？何稱申請人披露資料不夠全面。法官最終命令法援署在下周五（1月10日）交代審批結果，如答辯方反對專家證供，須在3月14日前提出。

【案件編號：HCAL 1256/24】

相關字詞﹕謝世傑 法援署 司法覆核 環評報告 新田科技城

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