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港聞二

反恐案警：被告跌倒傷腳 同袍沒用武

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高等法院踏入第25天審訊。執行拘捕的警員供稱，當時破門入屋搜查一名被告住所，被告突然跌倒，指其腳部傷勢由被告自己造成。警員稱，沒有同袍以武力威脅或威迫被告，被告自願招認。負責搜屋的警長則稱，從另一被告租用的單位發現硝酸鉀和爆燃炸藥。

稱另被告單位搜出硝酸鉀炸藥

昨日聆訊聚焦於被告張家俊和李嘉濱，張於2020年3月7日在屯門寓所被捕。警員劉劍活供稱，刑事情報科探員當晚11時以破門錘撞開張寓所大門，劉目睹張「跌低咗喺客廳」，面部朝天；劉指張不斷掙扎，警員上前控制張的手臂，替張鎖上手銬；一名網罪科警員檢取張的兩部手機，放入手機信號干擾袋，張自願提供Telegram密碼。

劉劍活續稱，他向張家俊宣布拘捕及3項「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，涉明愛醫院、羅湖港鐵站和深圳灣口岸爆炸案。張警誡下說：「阿sir我無份整炸彈。」但透露另一被告何卓為曾在宏創方單位煮一些黑色物體，傳出硫磺味，何稱「諗住喺關口做大鑊嘢」；張稱以為何喝醉。張亦承認在公園接收何的電線和電路板，懷疑是引爆炸藥的裝置。

劉劍活將張家俊的警誡招認寫入記事冊，附上張簽名。劉提及，當時張經常按壓左膝，並透露「今日較早時去廁所，係自己跣低整傷」，劉將有關陳述寫在記事冊，同樣附上張簽署。警方於3月8日凌晨4時完成搜屋，張被押至青山警署。劉供稱，張向警署值日官稱不用入醫院，亦無投訴。

檢防彈衣 警：不知實際防彈否

針對李嘉濱租用宏創方10樓一單位，警長王啟鋒供稱於2020年3月7日搜屋，發現25箱化學粉末、31個載有化學品的袋、81斤煙花、有300支電子火柴和引線的紙箱、8件防彈背心、裝有爆燃炸藥的玻璃樽、天拿水和煲蓋等。王亦在單位發現電費單，寫上李的名字和宏創方地址，亦發現李的中學學生證。

王啟鋒透露，鑑證科人員在煲蓋檢驗李嘉濱的指紋。在辯方盤問下，王承認不知道涉案防彈背心實際上能否擋子彈。辯方指防彈背心可在野外槍戰阻擋BB彈，王答「可以咁講」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕炸藥 口岸 反恐條例

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