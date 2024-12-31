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港聞

港聞二

長者指如撞彩「逼睇私醫」 有讚省排隊時間

【明報專訊】牙科街症改為網上登記和抽籤，衛生署牙科診所昨早8時半至11時半提供協助登記服務。本報記者昨早8時許到荃灣牙科診所，原本排隊領籌處設有網上登記詢問處，約5名職員在場。約2小時內共9人來尋求職員協助登記，多數為長者，亦有10多人查詢安排。有長者指網上登記系統難明，但認為新安排可節省排隊時間，亦有長者稱抽籤如「撞彩」，不如排隊實際。

多不懂上網 診所職員助登記

多名需職員協助登記的長者說，不懂操作網上系統。梁太第一次看牙科街症，稱有牙齒鬆動想剝牙，指「老人家唔識電腦嘢」，需職員協助。她擔心新安排下不一定中籤，但引述衛生署職員稱長者抽中機會更大。她認為新安排方便市民可在家等籌，「唔洗咁多人排喺度，唔知等到幾時」。

79歲的鄭先生在職員協助下完成登記，笑稱若自己操作，「一個鐘都搞唔掂」。他稱過往曾深宵排隊，新安排可節省排隊時間，惟現時不能即時知道是否有籌，亦不知多少人同時登記。最後他成功中籤。

有稱網上系統難用 倡復電話取籌

74歲的黎先生稱，用手機登記常找不回網頁，故前來求助，又說每次登記需重新輸入個人資料較麻煩，建議連接智方便等應用程式。本報現場所見，職員協助一人完成登記約須5至8分鐘。

到場查詢新安排、78歲的洪先生認為網上登記較簡單，但排隊取籌更實際，指抽籤如「撞彩」，若不中籤只能重新登記，「牙齒好痛時冇辦法等，最後係逼你去睇私家醫生」。70歲的梁太稱兒子長居外地，自己和丈夫都不知如何網上登記，昨聽職員講解後仍不明白。她說未來若需街症服務，料只能找職員協助，稱網上系統對長者「絕對唔方便」，建議政府考慮恢復電話取籌服務。

相關字詞﹕長者 牙科 衛生署 牙科街症

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