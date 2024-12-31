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牙科街症網上抽籤首日 8人爭一額 社協憂「抽極抽唔中」耽誤急症 盧寵茂：較公平免風吹雨打

【明報專訊】衛生署牙科街症昨起改為網上登記和抽籤，開放3間今日提供服務的牙科診所共88個名額，最終接獲686宗登記，即近8人爭一名額。有關注病人權益組織認為網上登記只是隱藏人龍，市民仍難搶名額，並關注以往嚴重牙痛若早些排隊可獲診治，擔心現若「抽極都抽不中」會延誤治療，建議為連續未能中籤者提供額外抽籤隊伍，提高中籤機會。醫衛局長盧寵茂稱抽籤較公平，又強調長者時間寶貴，不應在診所外「受盡風吹雨打」。

3診所686人登記 長者佔中籤額67%

網上登記系統昨早6時起開放，供市民登記抽籤今日提供服務的粉嶺健康中心、荃灣及元朗政府合署牙科診所，分別25個、42個和21個名額。衛生署回覆本報稱接獲686宗登記，有128宗、431宗及127宗以粉嶺、荃灣、元朗診所作第一意願，年滿65歲長者佔46%。88個中籤名額中，長者佔67%。

衛生署安排各間牙科街症診所職員上午8時半起協助登記，有現場登記的長者認為抽籤如「撞彩」，排隊取籌更實際（見另稿）。衛生署稱市民前往牙科診所由職員協助登記共42宗。

北區議員倡用計算法 按病情等配額

北區區議員兼彩園關愛隊隊長劉鎮海向本報說，辦事處昨提早半小時開放，有兩名長者求助，反應不算熱烈。他認為網上登記免卻市民「打風落雨」排隊是好事，惟宣傳不足，否則會更多人向辦事處求助。他認為抽籤制度公平、隨機，但考慮到不同市民病情有異，建議引入計算法，按病歷、牙齒健康狀况等分配名額。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，雖然網上抽籤可避免市民「捱更抵夜、大熱天時排隊」，但只是隱藏實體人龍；以往市民嚴重牙痛若早些排隊必然有籌，改為抽籤有可能「抽極都抽不到」，延誤治療。他舉例蛀牙嚴重病人若無及時剝牙，或令蛀牙問題蔓延至更深入的牙骨，引起發炎等問題，屆時或須向急症室求助，引伸其他醫療服務需求。

稱隱藏人龍 彭鴻昌倡另設不中籤隊伍

彭鴻昌認為核心問題是牙科街症名額不足，而應屆牙科畢業生須到衛生署實習，相信可紓緩署方人手不足，建議增加服務名額，甚至探討擴展服務至不止於緊急剝牙和止痛，另建議為連續未能中籤市民提供額外抽籤隊伍，提高中籤機會。

盧寵茂昨早視察荃灣牙科診所後稱，長者冒着日曬雨淋甚至晚上嚴寒排隊輪候街症已成歷史，認為抽籤是較公平做法，「你說早到一定有籌，有沒有想過有些人可能會遲些到？遲到的人是無籌」。他稱公眾誤以為長者時間不重要，但他認為長者應享受退休生活，而非在診所門外「受盡風吹雨打」，浪費寶貴的養老時間。

被問有長者反映網上登記困難，盧強調過程絕不繁複，只需填寫姓名等簡單資料，即使不懂使用亦可到現場，「只需要三兩分鐘時間登記」，省卻以往需輪候多個小時，現在「舒服得多、關愛得多」。他稱未來將維持現場協助登記服務，並會繼續檢討安排。

衛生署稱系統推出前，除在所有牙科街症診所增派人手，亦已作充分安排，透過不同渠道協助有需要市民使用登記系統。

相關字詞﹕網上登記 盧寵茂 牙痛 牙科 牙科街症 衛生署

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