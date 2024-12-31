替電騙上門「收貨」 副學士斷正認洗錢 求情稱勤奮遭利用 控方就同類案猖獗申加刑

警誡稱事前不知何物 報酬500元

被告鄭凱言承認於2024年6月5日處理已知道或相信從可公訴罪行的得益的財產，涉及12條手鐲、一條手鏈及一筆12萬元現金款項。被告另承認翌日企圖處理另一筆罪行的得益的財產，即10萬港元。

案情指出，首次事件中，65歲事主梁群接獲不知名男子指稱有人正身處警署，需10萬元保釋金，梁誤以為其兒子出事，稱無足夠現金，按吩咐以金飾代替，總值約12萬元。隨後被告到達梁住所㩦同飾物離開，其間一言不發。梁的丈夫回家後，梁再收到另一通電話稱需多付12萬元，夫婦一同往銀行提款，被告稍後再現身梁住所帶同現金離開。梁經聯絡後得知兩名兒子無礙，始知受騙。

一宗騙長者24萬 一宗被識破就逮

另一次事件中，58歲事主招麗芳收到不知名來電，招以為是侄兒，對方承認並自稱買了新電話，招詢問後意識到對方是騙徒。招於6月6日再收到男子電話，對方說因打架傷人需10萬元保釋金，會有人上門提取。招報案並按警方安排以報紙代替現金放入膠袋，被告到場交收，埋伏警員表露身分後被告企圖逃走，最終被捕。

被告在警誡下稱，他在Telegram找工作，一名自稱郭姓男子問他有無興趣賺錢，工作負責取貨及送貨，會有車馬費及500元報酬，被告依指示從他人手上接收溝通用的電話，從無見過郭。

【案件編號：DCCC 1403/24】