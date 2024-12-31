明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

寶馬鬧市衝燈剷行人路一死兩傷 司機報稱不適送院 涉危駕被捕

【明報專訊】油麻地佐敦道昨早發生嚴重車禍，一輛寶馬私家車涉嫌衝燈繼而失控剷上行人路，先後撞飛3名途人，造成一死兩傷。涉事男司機事後報稱不適，警方經初步調查後以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕，他事後被帶返警署扣查，案件交由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。

韓男遭撞飛重創 菲女清醒

意外後，全身多處嚴重受傷昏迷68歲男途人由救護車送院，經搶救後證實傷重不治；被撞飛至餐廳門外的25歲韓國籍男途人送院治理後情况嚴重；而最先被撞倒的25歲菲律賓裔女子送院時清醒。涉事42歲張姓男司機事後報稱不適，由救護車送院檢查。警方呼籲，任何人如目睹意外或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

事發路口 三方逾百人橫過

現場為佐敦道與上海街交界十字路口，該處行人過路處綠燈亮起時，途人可橫過各路口，車輛均要停車。事發昨早10時許，綜合讀者提供閉路電視片段，當時佐敦道兩邊車來車往，途人等候過馬路，相信至行人過路處綠燈亮起後，逾百人先後從三方輔助線橫過馬路。

行人過路處綠燈亮起約15秒後，沿佐敦道慢線往渡船街方向行駛的涉事私家車疑衝燈橫過仍有途人過路的行人輔助線，再駛過上海街交界的黃格，至前方另一段同樣有多人正橫過馬路的行人輔助線，先碰到剛踏入行人路女子，繼而剷上行人路掃毁約3米鐵欄，撞飛黑衫男子，再將另一老翁捲入車底拖行；另有途人與車輛擦身而過跌進店舖內。私家車其後駛回行車線，撼向快線的路中花槽始停下。

消防及救護接報到場為傷者初步治理，由救護車送院。涉事私家車頭嚴重損毁，安全氣袋彈出，路邊鐵欄撞至「連根拔起」扭曲變形，碎片及雜物散落一地。警方事後封鎖部分行車線及行人路蒐證，查看店舖閉路電視及行車記錄儀，私家車疑衝燈位置亦裝有相機。

目擊者聞巨響 見伏地翁爆頭

現場一帶的椰子產品店主陳小姐稱，事發時聽到巨響及見有人跌進店內，同時有車輛高速駛過，查探始知一名身材較矮小的人伏於店外行人路，當時「好驚」，有人曾為該男子即場急救，其後得悉該男子已離世，感到難過。事發時正橫過佐敦道的黃先生形容，當時聽到「炮彈」巨響，回頭一望滿地雜物，其中一名倒地老翁可能被金屬片擊中，頭部爆開伏在行人路，他說：「如果差一兩分鐘，可能就到我！」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

女子墮樓亡 等交收職員壓傷命危
女子墮樓亡 等交收職員壓傷命危
替電騙上門「收貨」 副學士斷正認洗錢 求情稱勤奮遭利用 控方就同類案猖獗申加刑
替電騙上門「收貨」 副學士斷正認洗錢 求情稱勤奮遭利用 控方就同類案猖獗申加刑
牙科街症網上抽籤首日 8人爭一額 社協憂「抽極抽唔中」耽誤急症 盧寵茂：較公平免風吹雨打
牙科街症網上抽籤首日 8人爭一額 社協憂「抽極抽唔中」耽誤急症 盧寵茂：較公平免風吹雨打
長者指如撞彩「逼睇私醫」 有讚省排隊時間
長者指如撞彩「逼睇私醫」 有讚省排隊時間
反恐案警：被告跌倒傷腳 同袍沒用武
反恐案警：被告跌倒傷腳 同袍沒用武
涉網上煽暴 待「快必案」結果 社民連前成員押後2月答辯
涉網上煽暴 待「快必案」結果 社民連前成員押後2月答辯
政府上訴高球場環評覆核 稱拖慢建屋 環保署土拓署同入稟 哥球會：研究跟進
政府上訴高球場環評覆核 稱拖慢建屋 環保署土拓署同入稟 哥球會：研究跟進
覆核新田環評法援未批 官令下周須通知 被質疑每涉覆核都問答辯方 法援署：蒐所有資料
覆核新田環評法援未批 官令下周須通知 被質疑每涉覆核都問答辯方 法援署：蒐所有資料
新北新市鎮兩成地預留新興產業
新北新市鎮兩成地預留新興產業
T．PARK焚化爐碳排 修正數據後無超標
T．PARK焚化爐碳排 修正數據後無超標
限制食物綜合牌 明起可申
限制食物綜合牌 明起可申
舊資助畢新基金需久候 視障翁幾錯過打針失明
舊資助畢新基金需久候 視障翁幾錯過打針失明
大圍地皮供予自資院校 方大：積極籌備申請
大圍地皮供予自資院校 方大：積極籌備申請
3賊扮問路行劫 司機受傷失2萬
3賊扮問路行劫 司機受傷失2萬
川匯金服提供課程 NITTP網頁下架 疑被充人頭事主已錄口供 警稱仍在調查暫無人被捕
川匯金服提供課程 NITTP網頁下架 疑被充人頭事主已錄口供 警稱仍在調查暫無人被捕
檢測人參補骨脂新方法 助本地中藥廠省時省錢
檢測人參補骨脂新方法 助本地中藥廠省時省錢
男子涉損壞民建聯橫額押後2月訊
男子涉損壞民建聯橫額押後2月訊
康橋案事主申令張健華破產
康橋案事主申令張健華破產
灣區熱搜：南航推「愛寵進客艙」 限穗滬航線 允貓狗坐旁或放腳下 須滿足條件
灣區熱搜：南航推「愛寵進客艙」 限穗滬航線 允貓狗坐旁或放腳下 須滿足條件
灣區手記：灣區年度詞／文：尚東美
灣區手記：灣區年度詞／文：尚東美
【Emily】M記賀50歲 元旦請搭天星小輪 麥當勞叔叔長櫈現身50處
【Emily】M記賀50歲 元旦請搭天星小輪 麥當勞叔叔長櫈現身50處
【Emily】1949至1975出世 明起可參與大腸癌篩查
【Emily】1949至1975出世 明起可參與大腸癌篩查
【Emily】助防範電騙 新儲值卡來電設語音提示
【Emily】助防範電騙 新儲值卡來電設語音提示
【Emily】私隱署拍片教應變泄資料 籲及早通報受影響者
【Emily】私隱署拍片教應變泄資料 籲及早通報受影響者
【Emily】嘆工作「困身」無人願繼承 屹柴灣60載 香江茶餐廳告別街坊
【Emily】嘆工作「困身」無人願繼承 屹柴灣60載 香江茶餐廳告別街坊