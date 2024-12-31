寶馬鬧市衝燈剷行人路一死兩傷 司機報稱不適送院 涉危駕被捕

韓男遭撞飛重創 菲女清醒

意外後，全身多處嚴重受傷昏迷68歲男途人由救護車送院，經搶救後證實傷重不治；被撞飛至餐廳門外的25歲韓國籍男途人送院治理後情况嚴重；而最先被撞倒的25歲菲律賓裔女子送院時清醒。涉事42歲張姓男司機事後報稱不適，由救護車送院檢查。警方呼籲，任何人如目睹意外或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

事發路口 三方逾百人橫過

現場為佐敦道與上海街交界十字路口，該處行人過路處綠燈亮起時，途人可橫過各路口，車輛均要停車。事發昨早10時許，綜合讀者提供閉路電視片段，當時佐敦道兩邊車來車往，途人等候過馬路，相信至行人過路處綠燈亮起後，逾百人先後從三方輔助線橫過馬路。

行人過路處綠燈亮起約15秒後，沿佐敦道慢線往渡船街方向行駛的涉事私家車疑衝燈橫過仍有途人過路的行人輔助線，再駛過上海街交界的黃格，至前方另一段同樣有多人正橫過馬路的行人輔助線，先碰到剛踏入行人路女子，繼而剷上行人路掃毁約3米鐵欄，撞飛黑衫男子，再將另一老翁捲入車底拖行；另有途人與車輛擦身而過跌進店舖內。私家車其後駛回行車線，撼向快線的路中花槽始停下。

消防及救護接報到場為傷者初步治理，由救護車送院。涉事私家車頭嚴重損毁，安全氣袋彈出，路邊鐵欄撞至「連根拔起」扭曲變形，碎片及雜物散落一地。警方事後封鎖部分行車線及行人路蒐證，查看店舖閉路電視及行車記錄儀，私家車疑衝燈位置亦裝有相機。

目擊者聞巨響 見伏地翁爆頭

現場一帶的椰子產品店主陳小姐稱，事發時聽到巨響及見有人跌進店內，同時有車輛高速駛過，查探始知一名身材較矮小的人伏於店外行人路，當時「好驚」，有人曾為該男子即場急救，其後得悉該男子已離世，感到難過。事發時正橫過佐敦道的黃先生形容，當時聽到「炮彈」巨響，回頭一望滿地雜物，其中一名倒地老翁可能被金屬片擊中，頭部爆開伏在行人路，他說：「如果差一兩分鐘，可能就到我！」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676