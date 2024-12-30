陳茂波展望2025 三方面加速推進工作

資本市場好轉 股市今年升18%

陳茂波說，隨着美國下半年進入減息周期，內地接連推出振經濟、穩預期和各項惠港政策措施，加上特區政府和各界的努力，本港資產市場氣氛好轉，股市今年來累計上升約18%，成交額也顯著增加，金融業繼續蓬勃發展，近月樓市亦漸趨平穩。

一簽多行下 內地客急增

他提到零售及餐飲市道仍面對較大挑戰，不過「一簽多行」安排下，內地來港旅客人數顯著增多，剛過去的聖誕節假期街頭人頭湧湧，對零售及餐飲市道帶來支持。陳茂波形容，過去一年在牢築維護國家安全的屏障後，社會上下聚焦拼經濟、謀發展，「實現了穩中向前的態勢」。

地緣政治高息環境添波動

陳茂波展望2025年，地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素，會令市場增添波動。不過，在中央政府的堅實支持、特區政府過去多年的開拓和努力下，本港經濟根基厚、市場韌性強，正在變局中開新格局、穩步前行。

國家主席習近平日前在澳門慶回歸活動發言提出，港澳要「強化內聯外通」後，陳茂波表示，未來一年會聯同大灣區以至其他內地省市「拼船出海」，一起「走出去」開拓商機；亦會推動更多的政策創新，加強香港和深圳及大灣區的創科協作。