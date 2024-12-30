新北規劃出爐 稱未獲政府溝通 「城中鄉」民料發展無損生活質素

劉國勳倡融合鄉村文化歷史

新界北立法會議員劉國勳稱，相信透過計劃的規劃和設計可達城鄉共融，惟應留意發展帶來的視覺影響，建議可將當地發展融合附近的鄉村文化及歷史。

佔地1420公頃的新界北新市鎮項目，涵蓋香園圍、打鼓嶺、坪輋、文錦渡等，打鼓嶺週田村附近有混合用途/住宅、產業及大學教育城用地。

當局亦指「城鄉共融」是計劃重點之一，並已展開顧問研究並為此制定指引，而計劃範圍內約10條非原居民村需遷離。

劉國勳認為，「城中鄉」會否影響村民生活質素，要視乎規劃設計，如發展區建築高度、綠化程度、休憩空間等，加上新界大部分新市鎮都是鄉村用地演化而成，如規劃得宜，鄉村靠近發展區或反更便利村民。

陳月明：基建滯後應改善

打鼓嶺鄉事委員會主席兼立法會議員陳月明稱，週田村是打鼓嶺20條認可村落之一，按政府提交的文件，村界内不受收地影響，但附近一帶涉及大學教育城發展，村界外土地有可能收回作專上教育發展。

陳月明又稱，「城中村」在發展過程中無可避免，北部都會區10條鄉因應發展都有同樣情况，但關注發展時亦要改善新界北鄉村多年滯後基建承諾和環境改善工程，如新界北認可村落一直無公共排污渠和排水系統，落雨會水浸。她稱已爭取政府承諾改善相關基建。

代理：呎租或升至20元

計劃宣布後，週田村物業買賣及租賃暫未見影響。美聯物業首席高級營業經理楊維龍稱，該村樓盤主要為村屋，手上相關樓盤現少於5個，暫未見計劃公布影響反映價格上，但估計現時每呎14至15元的租金，未來隨計劃發展，或升至每呎約20元。

村民杜太說，無聽過新界北發展消息，惟即使搬遷，只要政府找到地方安置亦無問題。