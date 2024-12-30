劉家棟遭社工局擬釘牌5年 涉反修例個案中最長 許宗盛：考慮多項因素

劉家棟於2019年7月27日元朗遊行，手持社工證在警方與示威者間調停，其後被裁定阻差辦公罪成，刑期經上訴後由一年減至8個月。他出獄後曾獲上屆、即改組前的社工註冊局批准續牌。

劉家棟昨於facebook稱，社工註冊局以其案底及妨礙社工聲譽為由「釘牌」5年。他向本報表示，今年10月申請續期，本月初接獲註冊局信件通知因委員會考慮到其所犯罪行或導致社工聲譽受損，並考慮到罪行性質及嚴重性，打算註銷其社工註冊5年。註冊局網站昨顯示，其狀態為「續期待批」。

許：須證明品格合適做社工

劉表示，結果是預期之內，惟不解為何註銷年期長達5年，亦不同意信中所提原因，又指委員會續牌期間未曾聯絡過他以給予機會解釋。他表明不打算上訴，也不會要求局方解釋，但5年後會嘗試續牌，「因為這身分對我而言重要，是我一直想做的事」。

許宗盛表示，信件並非代表社工已釘牌，而是通知涉事社工當局計劃釘牌，社工應向局方提交資料，如找證人證明其當前品格（character）適合做社工。

許認為社工承擔法律責任，不代表已改過自新，故要求社工證明其品格適合做社工。他指註冊局非工會，為保障市民，處理社工註冊上要嚴格把關。他說非犯罪就一定釘牌，會審視罪行性質與社工品格的關係，例如偷竊這種涉不誠實的罪行，與社工品格關係大，會較看重。

許提到撇除永久釘牌，5年是目前最長釘牌年期。有非法集結罪成社工遭釘牌3年（見表），劉家棟阻差辦公罪成擬釘牌5年準則為何，許指決定由委員會討論所得，考慮多項因素，包括罪行性質與社工品格關係、過往提交的文件等，難簡單解釋不同個案釘牌年期差異。

社總張志偉：

太嚴苛 反損社工局聲譽

社總會長張志偉稱，未能掌握註冊局決定社工停牌時間的準則，但認為釘牌5年非常嚴苛，既剝削劉家棟在行內發展的機會，也令他期內不能重新申請續牌。他認為註冊局雖有權，但行使時要謹慎、盡量克制，目前情况反映註冊局「守得好緊」，處理上太嚴苛。他說，相信人會改變、可改過自新是社工價值，如註冊局無視同工改變，單憑罪行及刑期去釘牌，有違社會工作價值，業界更可反過來質疑註冊局做法影響社工聲譽。

社福界立法會議員狄志遠指釘牌5年對社工職業發展有嚴重影響，促註冊局提高透明度、多與業界溝通，以免影響公信力。他指社運情境特殊，相信這班社工重犯機率為零，無殺一儆百的需要，建議如釘牌年期較長，至中段應讓社工申述，「這樣氣氛會好些，有助復和」。