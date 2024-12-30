重建招標前提供資訊 擬山東街項目試行

參加「促進服務」的發展商可透過專屬平台下載山東街項目資訊，包括發展參數、地契條款、規劃及設計要求等；市建局亦會在平台發問卷，收集發展商對發展參數、興建公共設施及財務安排等意見，一旦進入招標程序服務便會停止。市建局已在12月中向多家發展商發出「促進服務」邀請函，有意者登記後可於1至2月起使用服務。

同時蒐發展商意見 以增成功率

韋志成說，市建局收回沙浦道項目已兩個月，本港樓市看似穩定下來。不過，面對經濟不穩、物業市場新盤庫存量仍處高水平，發展商投標意欲尚未回復積極，他擔心倘市况持續不明朗，市建局未來推出招標項目可能出現類似沙浦道項目的情形，不利市區更新進程，故推出促進服務。

他稱，若市建局能及早知悉發展商想法，可在招標前合理調整條款，進一步提升發展商參與競投項目的興趣；促進服務亦設有專屬熱線及電郵，獨立收集及聽取意見，如有需要市建局可安排個別面談及會議。他相信有關做法可增加發展商對項目入標信心，創「雙贏」局面。測量師學會會長林家輝認為，雖然發展商投標意欲或受市况影響，但促進服務起碼能讓發展商有心理準備，及早規劃是否參與競投。