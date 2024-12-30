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餐飲業界看好除夕生意 酒店業料跌

【明報專訊】入境處早前預計昨日（29日）是聖誕至元旦假期（包括冬至）的旅客入境高峰期，處方昨公布截至晚上9時，約有93.3萬人次經各海陸空管制站出入境，其中入境人次近52萬，當中港人入境人次約38.5萬，佔整體入境人次約74%。有餐飲業界稱今年聖誕檔期生意額較去年增約一成，並展望除夕生意亦勝去年。不過有酒店業界指今年除夕在平日，料酒店房出租率較去年低。

昨至少38.5萬港人入境

昨日截至晚上9時，最多港人經羅湖管制站入境，約7.6萬人次，其次為落馬洲支線管制站。整體出入境人次由冬至前夕（20日）約96.7萬人次，升至單日出入境人次高峰，即聖誕節（25日）約116.2萬人次，及後逐漸回落至昨日截至晚上9時的約93.3萬人次。未計昨日全日數字，過去10天單日整體入境人次最多為26日，有逾66.7萬人次。據入境處早前估計，昨日入境高峰期會有約62.6萬人次人境。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，雖然不少港人趁聖誕檔期北上，但市民陸續恢復新冠疫情前的晚間外出習慣，同時受惠於「一簽多行」措施，今年聖誕檔期生意額較去年增約10%，並相信除夕（31日）生意勝去年，又認為節日氣氛、煙火表演等活動能吸引部分港人留港，「有些港人就算深圳一日遊，晚上也會提早回來感受氣氛」。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝稱，聖誕節酒店整體出租率約89%，內地客屬主要客源之一，惟今年聖誕在周三，去年聖誕在周一而能緊接周日放假，故今年出租率略減，而隨着需求減少，酒店房價亦下調，以致今年聖誕生意額較去年少。他續說，今年除夕同樣在平日，去年則是周日，故料房間出租率較去年低。

相關字詞﹕除夕 聖誕節 聖誕節外遊 入境處

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