港島東岸板道西段料新春前開放 東段部分玻璃設計如「水上漂」 和富外設維港首條開合橋

東段擬明年下半年陸續開放

至於餘下部分的板道，亦即北角至鰂魚涌的東段，則計劃於明年下半年陸續開放，屆時整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通 。

發展局昨日在社交媒體發文表示，局長甯漢豪日前到東岸板道視察，了解西段最後階段準備工作。甯漢豪說，這是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，為市民帶來嶄新的親水體驗，對海濱發展工作意義重大，期待東岸板道成為維港海濱新地標。

建橋方便船入內部水域

東岸板道全長約2.2公里，利用東區走廊下的空間，在鬧市中建造一段板道，打通東西海濱長廊。該項目分兩階段建成，西段長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園；西段工程大致完成，工程團隊正做系統最後測試和調整，預計農曆新年前全面開放予市民使用。

發展局表示，板道西段其中一大特色是在和富中心對出海面設置維港首條開合橋及首條轉盤橋，以方便船在有需要時進入附近的內部水域。另外，市民亦可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園，以提升板道的暢達性。

鈎魚平台階梯式設計

整條東岸板道分為8個設計主題區，各具設計特色及功能，例如糖水道碼頭旁邊的釣魚平台採用梯級式延伸設計，為市民提供一個接近水面的釣魚熱點；東段一段板道是以強化玻璃設計的棧道，市民在該段板道步行猶如在水面行走。

翻查資料，東岸板道工程於2021年12月展開，核准工程預算16.82億元，由於東廊下興建的行人板道並非緊貼原來岸邊，為方便船進出板道以內的近岸水域，工程會興建3條開合橋，包括一條橋面會轉動的平轉式開合橋，以及兩條升降橋面的豎旋式開合橋，該3條橋造價共約1.426億元。