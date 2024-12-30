許樹昌：港人外遊受感染 料下月流感高峰

衛生防護中心數據顯示，本港過去一周流感和新冠陽性率分別為1.35%和0.84%，較前一周的1.09%和0.81%上升。許樹昌昨於無綫《講清講楚》說，日本、內地、台灣、新加坡和韓國等港人熱門旅遊地區正爆發流感，預計本港未來數周流感陽性率將超基線，料將流行甲型流感H1N1病毒。

新冠升勢慢 爆發風險較小

本港今年初的流感高峰期長達28周，許稱目前本季流感疫苗接種率較去年同期增加5%，預計今次爆發不及今年初嚴重，惟需視乎流行病毒株會否演變成H3N2。但他稱兩歲以下和年滿65歲接種率仍令人擔心，分析今年上半年31宗兒童嚴重個案，無打針的併發症和死亡風險較有打針高3倍，在2至5歲群組高6.4倍，呼籲家長安排子女盡快打針。

籲注意衛生 人類偏肺病毒可防

許說新冠陽性率升幅較慢，預計短期內爆發風險不大，且目前全球流行的變異株均為JN.1的分支，香港採購的JN.1和XBB疫苗能提供保護和減低重症風險。

國家疾控局近期公布內地人類偏肺病毒感染個案增加，尤其14歲以下兒童，澳門衛生局亦呼籲市民採取預防措施。本港衛生防護中心數據顯示，過去一周人類偏肺病毒陽性率為0.72%，較前一周0.67%增加，仍低於去年同期0.83%，以及今年3月中的3.25%。

許樹昌向本報說，難有水晶球估算本港會否爆發人類偏肺病毒，但該病毒非新發現，大部分個案病徵輕微，戴口罩、保持手部和環境衛生可預防感染，有措施可預防爆發。

衛生防護中心資料顯示，人類偏肺病毒在任何年齡層均可引致急性呼吸道感染，在全年皆會發生，本港春末及夏季較常見，可透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫等傳播，無疫苗預防；主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促，亦可致支氣管炎或肺炎，兒童、長者及免疫力弱者較易受感染。