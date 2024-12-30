明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

許樹昌：港人外遊受感染 料下月流感高峰

【明報專訊】中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日稱，日本等地區正爆發流感，預計市民外遊後或將病毒帶回港，本港下月中起很大可能進入流感高峰期，相反新冠升勢較慢，預料短期內爆發風險不大。至於近日內地人類偏肺病毒感染呈升勢，許稱該病毒在港仍處低水平，且非新病毒，做足預防便可防止本地爆發。

衛生防護中心數據顯示，本港過去一周流感和新冠陽性率分別為1.35%和0.84%，較前一周的1.09%和0.81%上升。許樹昌昨於無綫《講清講楚》說，日本、內地、台灣、新加坡和韓國等港人熱門旅遊地區正爆發流感，預計本港未來數周流感陽性率將超基線，料將流行甲型流感H1N1病毒。

新冠升勢慢 爆發風險較小

本港今年初的流感高峰期長達28周，許稱目前本季流感疫苗接種率較去年同期增加5%，預計今次爆發不及今年初嚴重，惟需視乎流行病毒株會否演變成H3N2。但他稱兩歲以下和年滿65歲接種率仍令人擔心，分析今年上半年31宗兒童嚴重個案，無打針的併發症和死亡風險較有打針高3倍，在2至5歲群組高6.4倍，呼籲家長安排子女盡快打針。

籲注意衛生 人類偏肺病毒可防

許說新冠陽性率升幅較慢，預計短期內爆發風險不大，且目前全球流行的變異株均為JN.1的分支，香港採購的JN.1和XBB疫苗能提供保護和減低重症風險。

國家疾控局近期公布內地人類偏肺病毒感染個案增加，尤其14歲以下兒童，澳門衛生局亦呼籲市民採取預防措施。本港衛生防護中心數據顯示，過去一周人類偏肺病毒陽性率為0.72%，較前一周0.67%增加，仍低於去年同期0.83%，以及今年3月中的3.25%。

許樹昌向本報說，難有水晶球估算本港會否爆發人類偏肺病毒，但該病毒非新發現，大部分個案病徵輕微，戴口罩、保持手部和環境衛生可預防感染，有措施可預防爆發。

衛生防護中心資料顯示，人類偏肺病毒在任何年齡層均可引致急性呼吸道感染，在全年皆會發生，本港春末及夏季較常見，可透過咳嗽或打噴嚏產生的飛沫等傳播，無疫苗預防；主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促，亦可致支氣管炎或肺炎，兒童、長者及免疫力弱者較易受感染。

相關字詞﹕人類偏肺病毒 衛生防護中心 許樹昌 新冠病毒 流感

上 / 下一篇新聞