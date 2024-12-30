西九上蓋逾噸幕牆壓斃工人 疑吊運布帶斷裂 新地：全面停工徹查

現場是柯士甸道西與連翔道交界一個地盤，前日下午4時許，警方接獲西九龍站上蓋一工地職員報案稱，53歲姓梁男工人在上址工作期間，一幅面積約2.5米乘2米，重約1.2噸的玻璃牆突然塌下，梁被擊中受傷昏迷。該名男工人被送往伊利沙伯醫院治理，其後證實死亡，死因有待驗屍後確定。

據悉，梁有超過10年玻璃幕牆安裝經驗，於該地盤工作約半年。當時梁與兩名工友正進行移動玻璃幕牆位置的工序，將一幅玻璃幕牆由樓層天花板吊落至地面時，疑用作繫穩玻璃幕牆的其中一條帆布帶斷裂，玻璃幕牆隨即塌下，梁被壓中昏迷，工友遂報警求助，並以鏟車將玻璃升起，將他救至安全位置。據了解，梁已婚，意外後遺下妻子及一名已成年的兒子。

10年裝嵌玻璃牆經驗

工權會：倘違例須檢控

涉事地盤總承建商為新地旗下怡輝建築有限公司。新鴻基地產回覆查詢時表示，對前日高鐵西九龍總站上蓋項目地盤的意外感到非常難過，並向死者家屬致以深切慰問。死者為地盤分判商的工人，新地將嚴肅跟進事件，地盤已全面停工徹查所有安全措施，並全力配合警方和相關部門的調查，亦會向死者家屬提供適切協助。

勞工處發言人表示，意外中一名男工在使用一組起重設備吊運幕牆的玻璃嵌板時，被塌下的玻璃嵌板壓中，送院後證實不治。勞工處提醒，為確保工人在使用起重裝置進行吊運工序時的安全，僱主必須確保起重裝置構造良好，以質佳的物料造成，並有足夠的強度，且無明顯欠妥之處。此外，起重裝置除了由合資格檢驗員作定期測試及徹底檢驗外，亦須在每次使用前由合資格的人檢查，以確保該起重裝置處於安全操作狀態。

工業傷亡權益會表示，對意外感到十分難過，將繼續盡力安慰及支援家屬；並促請勞工處徹查意外原因，並公布調查結果，如發現有人違反安全條例，必須檢控。