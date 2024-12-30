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下垂直山坡「甩繩」 婦彌天棧道墮崖亡

【明報專訊】馬鞍山發生行山墮崖奪命意外。六旬女子昨午行至牛押山彌天棧道時失足墮崖失蹤，同行山友報警求助，救援人員登山搜索，花逾6小時將她救起送院，搶救後不治。有攀岩及山藝教練形容彌天棧道非常危險及恐怖，未受正式訓練者不宜前往。

墮崖的61歲女子姓黃，身體多處受傷昏迷，救援人員為她裝設自動心外壓機，惟送院搶救後傷重不治。據了解，黃一行10多人昨由烏溪沙起步前往馬鞍山行山，至彌天棧道一處需靠繩索往下、接近90度垂直山坡時，疑她體力不支甩脫繩索墮崖失蹤，同行山友報警。

救援人員接報後在馬鞍山郊野公園及水浪窩集合，登山搜索，飛行服務隊直升機奉召到場協助，約3小時後救援人員在山徑對下約40米處發現黃婦。據悉，救援人員發現她擱在一棵樹上，因地勢險要直升機無法靠近，其後眾人將她抬到安全位置，至晚上7時許由直升機吊起送往東區醫院。

教練指地勢險要危險恐怖

老手亦須胸帶懂用普式繩

攀岩及山藝教練梁念豪表示，彌天棧道地勢險要，密林多、碎石多，形容非常危險及恐怖，故未受過正式訓練的人不宜前往，即使是他們有經驗者都必須帶同胸帶、普式繩等安全裝備。他提到在峻峭地方攀爬，除要選擇固定的樹木及石頭作固定點支撐外，亦要帶備有一定拉力系數的繩索；行山者亦要具備運用普式結的知識，若失足墮下「普式結都會鎖住佢」，以保障安全。

網上所見，彌天棧道附近一帶均掛有繩索。梁念豪稱他行山均會自備繩索，並於出發前詳細檢查，指山上的繩索「唔知用咗幾耐」，且經日曬雨淋，不排除會斷裂，故不建議市民使用。他強調帶隊者亦要受過專業訓練，因他們有責任保障同行者安全。

2021年，5名行山者被困彌天棧道，其中一人墮崖，一批消防員救援期間遇上山泥傾瀉，有大石從高處下墜，當時救援人員正抬運傷者，3名消防為保護傷者用身驅抵擋大石受傷，其中一名消防員腿部骨裂。傷者及被困者其後均獲救。

相關字詞﹕彌天棧道 墮崖 行山

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