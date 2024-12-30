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涉勞福局議案多 商經文體旅局較少

【明報專訊】今屆立法會至今3年，曾就121項無約束力議員議案辯論，按主要負責回應的司長局劃分，與勞福局相關的議案最多，共有18項、佔整體15%，涵蓋勞動力、吸引人才、安老等政策。政府積極對外吸引企業及推廣旅遊，不過涉及商經局和文體旅局議案的數目較少。

綜觀今屆121項議員議案，共有18項與勞福局相關，是各政策局中最多；其次是醫衛局/前食衛局，以及財庫局，各有16項議案涉及它們。吸引企業、投資和旅遊是現屆政府施政重心，今屆立法會相關的議員議案分別只有6項和5項。

葉劉：其他局範疇下討論不少經濟

新民黨主席葉劉淑儀指出，立法會在其他政策局範疇下討論不少經濟政策，包括金融及航運等，議員亦就旅遊業提出很多質詢。她說，商經局工作範疇主要面向海外，議會討論一向較少涉獵，不過隨着國家主席習近平強調港澳需拓展對外關係、提升國際影響力，她預期議會日後的討論重心或會轉移。

與文體旅局相關的5項議員議案中，4項是在今年討論，全部關於旅遊發展。金融界議員陳振英強調，其實立法會近期已不斷討論旅遊業，笑言部分議員也覺得「旅遊講得太多了」。他又承認議會內關心「純經濟」議題的議員不多，就這些議案發言的議員亦相對少，反觀民生議題是所有界別議員的共同關注，尤其是直選議員，所以整體而言民生議案較多。

相關字詞﹕立法會議員 文化體育及旅遊局 旅遊 勞工及福利局 議員議案 立法會

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