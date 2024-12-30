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64項關於內地 近半涉經濟 議員：港配合國策才「走得更快」

【明報專訊】今屆立法會3年中已辯論121項議員議案，其中64項是關於內地或國家政策的議案。64項中近半議案與經濟政策有關；亦有一半議員提及國家規劃方針，包括「十四五」規劃、中共二十大報告等。有議員認為，本港經濟與內地密不可分，不能單打獨鬥，需配合內地政策才能發展得更快，並期望透過議會討論讓公眾了解國策。

另涵教育醫療勞福等政策

按政策範疇劃分，64項關於內地或國家政策的議員議案當中，31項主要與經濟有關，包括發展低空經濟、建設「深港口岸經濟帶」、推動跨境電子商務、拓展「紅色旅遊」等，其餘涵蓋教育、醫療、勞福等政策，如推展愛國教育、加強內地與香港的醫療及器官移植合作、跨境安老。

至於議案內容措辭，有32項議案有提及國家規劃方針，包括「十四五」規劃、「八大中心」定位、中共二十大報告、二十屆三中全會精神等內容；有15項議案觸及大灣區發展。另有11項議案引述國家主席習近平、港澳辦主任夏寶龍等領導人及京官的講話。

對於不少議案提及經濟及內地，金融界議員陳振英認為，本港經濟發展不能迴避「八大中心」定位，舉例增加上市公司數目、開拓黃金交易等，不能單打獨鬥，要配合內地政策才能「走得更快」。選委界別議員吳傑莊稱，香港在金融、貿易、旅遊等範疇與內地密不可分，期望透過在議會討論讓公眾了解內地相關政策、本港如何自處和配合，「那些政策對他們自己，無論是創業、就業、學習也好，其實都相關」。

新思維狄志遠指出，中央既提及「背靠祖國」，但同時強調「聯通世界」，本港面對經濟困境，在聯繫國際方面有很多困難，冀議會別只着重內地政策，應多討論如何面向國際市場、突顯本港獨特性。

相關字詞﹕大灣區 夏寶龍 習近平 八大中心 三中全會 十四五規劃 立法會議員 議員議案

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