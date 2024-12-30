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【Emily】紅館頂鋪製冷塗層 料可降溫至24℃ 覆蓋9700平方米 年減碳150噸

【明報專訊】明年第15屆全國運動會部分項目喺香港舉行，環境及生態局長謝展寰噚日喺網誌話，近年世界各地舉辦嘅體育盛事都以綠色低碳環保為辦賽理念，佢透露建築署響應咗環境局建議，已經喺全運會其中一個主要比賽場館「紅館」嘅天台塗上製冷塗層，覆蓋面積約9700平方米，包括天台側牆及表面，預計可降溫至平均24度，每年節省約30萬度電，相等於減少約150噸碳排放量。

呢款專利製冷塗層係由本地科技初創公司「創冷科技」（i2Cool）研發，環境局正協助i2Cool設立本地生產線。謝展寰話，當局未來一年會同相關部門監測場館數據，檢視實地測試結果同評核成本效益，如果效果理想會考慮將塗層應用到更多建築物，進一步提升建築物能源效益同節省成本，促進香港節能減碳。

塑膠廢料變環保磚

都大：抗壓強度增成本減

講開環保，香港都會大學團隊亦研究咗利用塑膠廢料製造環保磚，即係以石膏、生石灰、沙同粉煤灰等常用建築材料，加入至少一種切割成細塊嘅廢棄熱塑性塑膠，例如尼龍、聚乳酸（PLA）等，混製成複合材料，再壓模製成磚塊。

率領團隊嘅都大科技學院助理教授李志豪話，根據過往實驗數據，喺磚塊成分中加入5%廢棄塑膠後，抗壓強度比未添加塑膠嘅磚塊提升超過8%，使用環保磚亦有助降低約5%建築成本，期望未來能夠喺建築工程廣泛應用環保磚。

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