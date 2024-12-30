灣區熱搜：穗循環線開通 憾暫「飛」兩火車站

以非遺為特色 31站26可換乘

11號線是大灣區首條地鐵環狀線，以非遺文化為特色，開通首日大批市民和地鐵迷特意試搭「打卡」。11號線全長44.2公里，沒終點站之分，全線走一圈行車時間75分鐘，最高票價5元人民幣。11線共設31座車站，當中換乘站26座，可與廣州地鐵及廣佛線現有9條路線及在建7條路線換乘，開通初期有14座換乘站投入使用，故有「換乘之王」稱號。不過，由於廣州火車站、廣州東站仍有待改造，故11號線只能先飛站，這也導致換乘站數減少，便利程度大打折扣。由於上述兩站的改造需與中國國家鐵路集團協調，而兩個火車站改造進展相對緩慢，故11號線這兩個地鐵站何時能通尚未定案。

由於是環狀線，11號線首度引入「內環」「外環」「半環站」的概念，將順時針方向命名為「內環」，逆時針方向命名為「外環」，「半環站」則是距離乘客上車站約一半車程的車站，以此引導乘客應坐順時針還是逆時針方向會更快到達目的地。另外，琶洲站是首次實行出閘「虛擬換乘」的地鐵站，乘客在11號和8號線之間轉車時需以換乘專用閘機出入閘，在地面步行一段再入閘乘坐另一地鐵線，只要限時內轉車便不會分開計算車費，類似香港的尖沙嘴站與尖東站。