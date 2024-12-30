明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：穗循環線開通 憾暫「飛」兩火車站

【明報專訊】廣州地鐵不僅18號線南延段遇阻，前日（28日）開通的首條環狀線（循環線）11號線亦未能「全線」通車，當中兩個重要地鐵站廣州火車站和廣州東站，因要等候火車站改造，地鐵只能「飛站」。

以非遺為特色 31站26可換乘

11號線是大灣區首條地鐵環狀線，以非遺文化為特色，開通首日大批市民和地鐵迷特意試搭「打卡」。11號線全長44.2公里，沒終點站之分，全線走一圈行車時間75分鐘，最高票價5元人民幣。11線共設31座車站，當中換乘站26座，可與廣州地鐵及廣佛線現有9條路線及在建7條路線換乘，開通初期有14座換乘站投入使用，故有「換乘之王」稱號。不過，由於廣州火車站、廣州東站仍有待改造，故11號線只能先飛站，這也導致換乘站數減少，便利程度大打折扣。由於上述兩站的改造需與中國國家鐵路集團協調，而兩個火車站改造進展相對緩慢，故11號線這兩個地鐵站何時能通尚未定案。

由於是環狀線，11號線首度引入「內環」「外環」「半環站」的概念，將順時針方向命名為「內環」，逆時針方向命名為「外環」，「半環站」則是距離乘客上車站約一半車程的車站，以此引導乘客應坐順時針還是逆時針方向會更快到達目的地。另外，琶洲站是首次實行出閘「虛擬換乘」的地鐵站，乘客在11號和8號線之間轉車時需以換乘專用閘機出入閘，在地面步行一段再入閘乘坐另一地鐵線，只要限時內轉車便不會分開計算車費，類似香港的尖沙嘴站與尖東站。

相關字詞﹕地鐵 廣州 大灣區

上 / 下一篇新聞