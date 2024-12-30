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灣區熱搜：業主反對 廣州地鐵珠海延線叫停 原設計貫通灣區西岸南北 官方：研究訴求再溝通

【明報專訊】連接廣州南沙與中山及珠海的重要軌道線廣州地鐵18號線南延段（南珠（中）城際），最新文件披露，因珠海段走線遭沿線小區業主強烈反對，項目已暫停推進。官方表示，對於業主的訴求，將評估和研究後再溝通。

明報記者 司徒聰穎

作為廣州地鐵18號線南延段，南珠（中）城際由廣州南沙的萬頃沙站開始伸延至中山香山站，之後分為東西兩線。西線（中山段）深入中山市區至興中站，東線（珠海段）則經中山東部南下珠海至拱北站。若聯同18號線北延段，整個軌道項目將從廣州花都經廣州東站、珠江新城、琶洲及番禺，再從南沙進入中山和珠海，將廣州北部、市中心和大灣區西岸城市串連，還直達拱北口岸對接澳門，是灣區西岸南北向的重要交通軌道。

有業主稱走線損景觀生態

其中，中山段去年3月已開工建設，工期5年，總投資額達305億元（人民幣，下同），不過香山至拱北口岸的珠海段因當時《珠海國土空間規劃》尚未定案而擱置。今年11月，負責珠海段的珠海交通控股集團公示珠海段路線走向及站點分佈，同時披露建設工期也為5年，但這份公示引起沿線的仁恒濱海灣小區業主強烈不滿。網上有業主反映，珠海段3個走線方案均影響居住環境，包括景觀價值、公園生態及噪音問題。

在業主集體投訴下，本月初珠海交通控股集團稱已暫停珠海段前期工作，該公示亦已刪除。珠海交通控股集團稱，項目線路未有最終確定，針對仁恒濱海灣小區業主的訴求，已勘察研究改善方案，目前正會同主管部門組織相關單位加快評估和研究，有成果後將與小區業主溝通座談。

18號線暫只至南沙 人流疏

雖然珠海段的建設未完全告吹，但前期工作暫停，再加上需時設計新方案及與受影響業主洽商，意味珠海段工程將最少比中山段延後兩年或以上，無形中阻礙了廣州地鐵18號線的重要功能。而18號線2021年9月28日開通至今3年多，路段只限冼村至萬頃沙，加上線路設計之初便定位市域快線，列車160公里的時速不允許車站與車站之間距離太短，沿線車站數量不多，也導致這3年多客流量仍有限。據廣州地鐵年報，18號線2023年日均客流量10.21萬人次，相比最繁忙的3號線逾180萬人次不到6%，排名倒數第二，僅勝22號線。但正如其最大功能是貫通大灣區西岸南北向交通，18號線的價值體現就在於北延段及南延段的通車時間。

相關字詞﹕廣州 地鐵 珠海 中山 大灣區

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