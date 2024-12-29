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創大型跳島遊先例 信具優勢發展潛力

【明報專訊】3年一屆的西貢海藝術節將於明年1月12日告一段落，料吸引最少20萬人次參與。港澳辦主任夏寶龍上月出席工商界座談會時提到，香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，要想辦法加快旅遊業升級，包括善用海岸線和島嶼。今屆藝術節涵蓋4個位於西貢內海的島嶼，創下本地大型跳島遊先例。藝術節策展人張國麟（Alan）回顧3年經驗，認為本地交通配套完善，容易到達不同島嶼，對發展跳島遊有優勢。他鼓勵政府增撥資源多試驗，發掘島嶼多元魅力，「香港不止是美食天堂」。

藝節人次料20萬 涵蓋4島

西貢海藝術節自2022年起由旅遊事務署主辦，撥款4000萬元。財政司長陳茂波在2月財政預算案中提到，將預留2.24億元向旅遊事務署提供額外撥款振興旅遊業，當中包括延伸西貢海藝術節，惟至今未有細節。

藝術節行程橫跨4個島嶼，包含跳島元素。Alan猶記得第一年舉辦只有少於大半年籌備，「怎樣set條航道？搵什麼船家？時間表怎樣定？」各種問題接踵而來，他認為跳島遊需顧及當地能否可持續發展，舉例這次訂定兩條航道時，僅一條設長者兩元交通優惠。他認為要確保當地船家保持競爭力，日後才有船家願意配合跳島遊。

邀村民導賞備餐 盼不止做生意

Alan提到跳島遊需學習如何和島上村民溝通，「衰啲講句，在他們眼中我們只是拿政府錢，在他們屋企搞來搞去」。他認為跳島遊需讓村民感覺參與其中，因此他在藝術節增設村民大使，由村民負責導賞；又設計環保飯盒，跟村民合作，讓村民負責藝術節大使的膳食。「我希望藝術節能建立經濟圈，令我們和村民、船家的關係不止是做business（生意）。」

藝節遊客佔比升 倡改善配套

Alan說，首年藝術節有6萬人參與，第二年7萬，料今年較往年多，而遊客佔比亦由首年5％，升至今年達四成。他認為跳島遊在香港之所以有潛力，是因為本地交通便利，遊客容易到訪不同島嶼。曾在英國留學的他舉例當地也有很多海邊，但大多需自駕或乘車半日才可抵達，相反西貢最快半小時便可到達，島嶼間亦有街渡接駁。他認為香港應善用其「反差」優勢，「在香港你可以朝早飲茶，下晝去島，夜晚再出來唱K。其他地方很難做到」。

文體旅局早前表示，計劃明年初在印洲塘舉辦跳島遊活動，促進城鄉共融。Alan預料有關發展有難度，皆因當地一帶交通不便，「香港有那麼多島，但好多是『無人島』，要想清楚哪些適合做（跳島遊）」。他建議政府增配資源改善當地配套，確保島嶼對不同年紀的人也有吸引力。他強調有需要發展跳島遊，「城市始終會飽和，要發展旅遊，找獨特性很重要，而香港的島嶼是獨特的」。

相關字詞﹕印洲塘 西貢 文體旅局 跳島遊 島嶼 西貢海藝術節 張國麟

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