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港聞二

航線復島民歸 西貢海藝術節聚人心 步向衰亡社區重現光彩

【明報專訊】參加藝術節是中產階級的高檔玩意？西貢海藝術節策展人張國麟（Alan）經過3年後深信，藝術節有推動民生、承傳歷史之用。細數今屆藝術節大小事，Alan說藝術節令停駛多年的航道得以復辦、廢棄用地重見天日、後代村民被吸引回歸……原來，藝術節並非單純「擺嚿嘢喺度，講別人嘅故事」。

明報記者 曾諾晞

【西貢海藝術節系列．二】

先從去年藝術節談起，首次新增滘西洲和糧船灣作目的地。Alan說往返西貢碼頭和兩個島嶼的航道早於20多年前，因入不敷支而取消。倘若村民希望返鄉，就要支付近千元預約快艇。由於成本昂貴加上諸多不便，Alan說大多數村民寧願定居西貢市中心，每年洪聖誕和天后誕才歸家。直至藝術節出現，為方便跳島遊，Alan和政府四出游說船公司投標營運航道，這條長期停辦的航線終得恢復，現時逢周六、周日及公眾假期營運。

航線恢復後，大批年長村民受惠於2元交通優惠計劃，來回島嶼跟西貢市只需4元。Alan稱有村民跟他說「藝術節你想搞什麼都無問題，最緊要返到屋企」，他感嘆藝術節原來不僅有「講故事之用」，更重要是推動民生，重建基礎建設。

閒置地放作品 說服村民修繕

今屆藝術節有一件作品置放於糧船灣公立學校籃球場。Alan說該處早已荒廢，加上位處海邊，稍有不慎便會掉下海。他說團隊特意選址該處，是想藉此游說政府復修籃球場。他又舉例島上的沙橋村村公所，藝術節前只是用作儲物，後因藝術節決定擺放作品，成功游說村民集資修繕。Alan認為藝術節是一個契機，讓閒置空間重新被發掘、保育。

村民自發留守 難得齊過夜

Alan說，保育的不單是死物。他想起去年藝術節在滘西洲辦露營，有10多個滘西村婦女自發留守擺攤，向參加者售賣年糕、雞屎藤薄罉等；入夜後整班婦女聚首一堂，有人攤在沙發，有人攤在摺牀，圍着電視一起看《歡樂滿東華》。Alan說這班女村民以往只有跟家人回到島上，每年大概只有兩次。他回憶活動結束後有婦女跟他道謝，「我們很久沒有成班女人，好像中學生那樣過夜」。

下一代參與創作 重投社區

Alan希望藝術節能凝聚社區，讓不同人建立關係。同樣是滘西洲，今年新增藝術品《尾魷洄游》有滘西村民參與，有趣的是，參與的村民來自年輕一代。Alan說，該名村民在去年發現藝術節的存在，感到驚奇，今年遂參與其中。Alan感恩藝術節令新一代站出來，重新投入社區，令原本逐漸衰亡的社區變得可持續。

相關字詞﹕西貢海藝術節

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