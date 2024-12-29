質疑河套發展樓面大增 長春社憂緩解措施滯後

創科局：改動未越環評報告提及規模

一直嚴格落實保育措施

長春社公共事務經理吳希文表示，根據2013年獲批的落馬洲河套地區發展的環評報告，為了緩解對雀鳥飛行路線的影響，除了在河套東南設立面積12.78公頃的生態區，也要求在補償區毗鄰再設立50米闊的邊界緩衝區，區內再分為內外各25米的緩衝區，當中「內緩衝區」的建築物高度不能超過15米，「外緩衝區」及附近一帶的建築物高度則介乎18至36米，形成楷梯式高度。

對於政府早前公布的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，建議園區第一期發展規模倍增，樓面面積由54萬平方米增至100萬平方米，樓宇高度更由不高於10層大增至40層，吳質疑環評報告提出的緩解措施是否仍適用於新提出的發展規模。

創科局回應本報查詢時表示，政府在《綱要》內提出加快建設、提速提量並優化河套香港園區的功能，經研究後將第一期的總樓面面積由原定設計的約54萬平方米增至100萬平方米，有關改動並未超越2013年環境影響評估報告所提及的河套香港園區的總發展規模（即總樓面面積120萬平方米）。此外，在推動河套香港園區第一期發展時，政府及港深創科園公司一直嚴格按照環境許可證的相關要求，落實保育措施，包括增設生態區並設置一道50米寬的低矮建築緩衝區。

至於河套香港園區第二期發展，港深創科園公司目前仍在進行規劃研究，如有需要會按法例要求評估。

（城市保育）