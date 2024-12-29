國際車牌推自助站 即日可領

須有「智方便+」 先預約

申請人須在自助站即時拍照，故只接受親身辦理。被問到是否為杜絕代辦證件的中介「排隊黨」，運輸署總行政主任（牌照事務）周偉表示，明白牌照處經常「好多人」 ，故設法推出更多服務方式，鼓勵市民減少使用櫃位服務。他稱，截至上月，署方今年共接獲35萬宗國際車牌申請，當中只有42%是網上申請。

現時持香港身分證、有效或逾期不超過3年香港正式駕駛執照的市民，可申請國際駕駛許可證（俗稱國際車牌），以於海外駕車。周偉表示，申請人可到牌照處櫃位、網上及郵寄遞交申請表，並上載或提供實體證件相、地址證明等。他說，櫃位申請雖亦可即日取證，但要提供實體文件，而網上或郵遞申請以掛號形式發證，則一般需10個工作天，自助服務站可提供多一種途徑。

暫兩部日共64額 視成效擴展

兩個自助站周一至周五朝九晚五服務，申請人須持具身分認證和數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，並提前預約，每日各設32個名額，昨起開放接受預約，系統每日會開放未來10星期可供預約時段，現場有服務大使檢查預約紀錄。

申請人預約後須在指定時段帶同已下載「智方便」應用程式的智能手機及地址證明文件到自助站辦理手續，並以「智方便+」做身分認證、掃描地址證明、核實電子聯絡方式及即時拍照等，最後以電子支付80元申請費。整個過程約15分鐘，完成後申請人憑收據最快可在半小時至1小時內獲證，屆時署方會透過短訊通知申請人到指定櫃位取證，毋須在牌照處等待（詳見表）。

另外，運輸署上月18日起在處理車輛牌照及駕駛執照申請及續期時，蒐集車主及駕駛執照持有人的電子聯絡方式以供警方日後發出電子告票，料涉260萬人，署方昨稱已蒐集約17.6萬人資料。至於署方月中推出的「牌證易」平台至今有3.5萬人登記，用以申請及查詢各項牌照資料，市民可透過「智方便」登記成用戶。